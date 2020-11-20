臺灣鍛鏈聯盟打造全球智慧供應鏈中心

臺灣中部28個工業區的理事長，為及早幫臺灣的企業完成「組產業聯盟、群打世界盃」的願景，於19日在台中臻愛花園飯店宣誓加入Re!Chain《臺灣鍛鏈》聯盟，希望能夠整合臺灣的技術、資訊、市場、人才，成為全球供應鏈的「全球戰情中心」。

臺灣中部工業區理事長聯誼會陳永豐會長表示，臺灣鍛鏈聯盟是由東海大學智慧轉型中心大力促成，臺灣中部28個工業區宣誓加入，將依循不同的發展的目標建立各項的專案小組，將臺灣鍛鏈聯盟的資源予以深化，以教學、企業諮詢、專案輔導…等不同的形式，幫助臺灣中部28個工業區廠商進行數位轉型，使臺灣成為全球智慧供應鏈最佳的中心。黃齊元總裁強調，所謂的「中心」，就是能夠整合臺灣的技術、資訊、市場、人才的「全球戰情中心」。

中部挺台灣，台灣挺世界，自 2018 年中美貿易戰開始，全球供應鏈就開始陸續脫鉤，COVID-19 的大流行，更造成全球供應鏈的短鏈、碎鏈及斷鏈等種種的問題。全球製造業的供應鏈移轉或重組已成為全球企業頭痛的問題，臺灣企業必須及早朝多供應鏈的方向進行產業的布局。

2020年11月是臺灣中部28個工業區理事長聯誼會的例行會議，由臺灣中部工業區理事長聯誼會陳永豐會長主持，會議中邀請東海大學智慧轉型中心的黃齊元總裁兼執行長，進行臺灣鍛鏈的籌組與說明，並分享他在2020年9月11日在東海大學籌組「全球智慧供應鏈中心聯盟」未來的發展與想法。發揮「中部挺臺灣、臺灣挺世界」的力量，希望臺灣有遠見的企業家們，都能以實際的行動，力挺臺灣鍛鏈，完成臺灣組產業聯盟、群打世界盃的願景。

臺灣鍛鏈整合臺灣中部28個工業區(頭份、銅鑼、竹南、中興、大甲幼獅、豐洲科技、台中市、台中精密機械、太平、大里、仁化、關連、中港加工出口、鹿港彰濱、彰濱產業、全興、北斗、田中、埤頭、福興、社頭織襪產業、芳苑、南崗、竹山、豐田、斗六、雲林科技、元長工業區) 工業區理事長的全力支持相挺下，從臺灣中部的工業區出發，以期發揮中部挺臺灣、臺灣挺世界的力量。