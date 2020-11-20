首屆2020智慧機械SMB APP競賽虎科大最大贏家

首屆舉辦的2020智慧機械SMB APP競賽頒獎典禮於20日在國立勤益科技大學盛大舉行，今年共10校18隊63人報名參加，國立虎尾科技大學張文陽教授指導團隊獲首獎及第二名，及助理教授詹子奇獲佳作獎，囊括三大獎，虎科大為本次競賽最大贏家。



由左起新代總監姜繼宗、凱柏董事長蔡清哲、精機中心董事長莊大立、聯達公司特助陳弘真。

精密機械研究發展中心董事長莊大立表示，智慧機械SMB APP競賽，國立虎尾科技大學張文陽教授指導團隊獲首獎及第二名，指導作品「異機智能監控與智慧補償之機上盒聯網平台開發」、「具微型掃描與三軸耦合溫升變形補償之智能平台開發系統」囊括競賽的首獎及第二名；國立勤益科技大學黃智勇教授指導作品「沖壓模具磨耗線上監測與智慧化診斷系統」，取得第三名；佳作三名，分別是：國立中正大學高永洲教授指導作品「智能化碰撞偵測暨加工粗糙度預估聯網服務系統」、國立虎尾科技大學詹子奇教授指導作品「工具機加工診斷與加工品質預測」、國立勤益科技大學林岳鋒教授、蔡明義教授共同指導作品「智慧研磨系統模組及工件表面精度預測系統」。

工業局副局長盧文燦表示，經濟部工業局委託財團法人精密機械研究發展中心以競賽為平台，並獲得國立勤益科技大學機械工程系以及凱柏精密機械股份有限公司、新代科技股份有限公司、聯達智能股份有限公司協助，於競賽前採取「先研習、後競賽」的模式，規劃完整的研習課程，讓所有學員對SMB APP加值應用有進一步的認識與了解。



工業局副局長盧文燦頒獎給虎科大獲首獎團隊

經濟部工業局感謝產學研共同攜手合作，展望未來，將持續以「深耕技術發展」、「符合產業與市場需求」等策略，深耕智慧機械SMB APP加值應用並培訓國內機械優秀人才。期許國內機械相關學系學子透過競賽活動辦理，能對SMB產生濃厚興趣，並深入研究和學習APP加值應用，將國內智慧機械研究成果推廣至產業進行應用。將可為實務需求帶來良方，更將加速我國智慧機械產業數位轉型。