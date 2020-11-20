第一線通過「SD-WAN Ready」專業認證，全方位SD-WAN服務協助企業雲網融合

大中華區領先的電信中立網路服務供應商第一線集團 (DYXnet Group) 所提供的SD-WAN解決方案，近日成功通過中國SDN/NFV/AI標準與產業推進委員會（CCSA TC610）舉辦的「SD-WAN」測試認證，透過完成多項目的技術評測，獲得「SD-WAN Ready」證書。成為該標準認證的SD-WAN服務供應商，象徵著第一線SD-WAN解決方案能滿足各行業廣域網路互聯的核心應用場景和共同需求，進一步推動了SD-WAN產業生態的開放創新與全面發展。

「SD-WAN Ready」測試是中國具影響力的SD-WAN標準制定及測試評估項目之一，為中國信通院與SDN/NFV/AI標準與產業推進委員會為了引導和促進SD-WAN產業的順利發展，推動SD-WAN 產品和服務的標準化、規範化，而發起的評估認證項目。

本次測試遵循《SD-WAN服務測試規範》進行，測試內容包括：自動化部署、Overlay拓撲變更、應用識別、鏈路Active-Active、鏈路品質檢測、負載平衡、策略匹配、維運管理、動態路由、安全性原則、URL過濾、隧道安全、隧道隔離、設備高可靠性、鏈路高可靠性、控制器高可靠性等功能。此測試為SD-WAN專案組在SD-WAN方面工作的發展提供了新的參考資料，再次驗證了第一線SD-WAN解決方案和服務能力符合標準化及技術規範性。

歷經20多年穩健發展，第一線集團已為全球製造、零售、ICT、物流、醫療等不同產業超過1,700家企業提供優質、可靠及可擴展的企業網路服務，進而累積了大量的客戶案例和成功經驗。同時，作為業界具領導地位的VMware大中華區合作夥伴，第一線強大的骨幹網路與高品質的服務結合其SD-WAN產品，具備了1+1>2的全方位網路解決方案的服務能力。第一線SD-WAN俱備零接觸部署、提供全面的單一管理平台、確保應用程式性能、提高頻寬使用率等優勢，為企業客戶量身定制高性價比的網路服務，協助企業從更高的網路穩定性、靈活性、安全性、可管理性及簡易性中獲益，提升整體營運效益。

第一線集團執行長曾家寶表示：「此次通過專業單位的『SD-WAN Ready』測試認證，不僅是對第一線SD-WAN整體解決方案的肯定，我們更將深入研究如何優化產品，繼續為企業客戶提供完整的網路配套解決方案。我們也非常樂意身體力行，全力支援SD-WAN服務標準的研究和制定，積極投身產業發展建設，共同推廣SD-WAN產業成熟落地。」

作為「SD-WAN服務標準起草單位」及「中國跨境資料通信產業聯盟」首批正式會員，多年來，第一線不斷豐富服務組合，包括MPLS及SD-WAN企業網路服務、互聯網連接、數據中心和網路安全解決方案等，更逐步延伸至雲端服務，為全球企業客戶提供多元化的綜合解決方案。