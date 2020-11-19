不用苦等實價登錄2.0 591推「真」實價登錄

內政部近期研擬「實價登錄2.0」法案，希望揭露房價從區間到每個門牌，但仍遇到重重阻力。為幫助台灣的買屋者，台灣領先的房屋交易平台591房屋交易網運用大數據技術，推出「591實價登錄」，獨家提供全台最強的「揭露到門牌」的實價查詢功能，可查詢到全台灣具體到每個門牌、並拆算車位價格的房屋交易實價，不限於特定房仲的物件，所有全台房屋交易都可輕鬆查得到。

根據591實價登錄在11月份針對實價登錄政策的調查顯示，有接近7成的民眾抱怨實價登錄登錄時間不夠即時（68.6%）、未公佈具體門牌號碼、樓層，降低類比的參考性（68%），6成民眾抱怨預售屋未即時登記，價格不透明、56%民眾認為車位價格未拆算，成交資訊失真。

為了幫助購屋民眾獲得更透明的資訊，591實價登錄運用大數據技術，推出台灣第一個「真」實價登錄平台，通過整合內政部實價登錄網、公寓大廈管理委員會及其他系統資料，排除特殊交易，再拆分車位價格，讓民眾不限於特定房仲的物件，全台房屋的交易可以查詢實價到「門牌」，房價更透明！

591房屋網表示，591實價登錄致力於呈現透明資訊，促進買賣雙方交易，健全房市發展。而實價登錄的信息揭露得不夠即時與透明，藉由新推出的「真」實價登錄功能，即使政策還沒有強制揭露交易價格到門牌，消費者還是可以享受科技的便利，在購屋交易中獲得更多透明資訊，維護購屋者的權益！

591實價登錄提供「真」實價，獨家揭露實價到門牌。圖／業者提供

591實價登錄有五大功能特色：

揭露交易價格到具體門牌：運用大數據不只揭露交易價格到具體門牌，不僅社區大樓，連公寓、透天的實價都查得到，是台灣首個覆蓋最廣且資料最齊全、可以揭露到門牌的實價登錄平台。 拆算車位、剔除特殊交易：目前實價登錄系統並未強制拆算車位價格，也未剔除特定關係人間偏差市價行情的特殊交易，因此導致實價登錄的價格可能失真，失去行情參考性，591實價登錄運用技術比對，拆算車位與剔除交易，讓資訊更正確！ 提供議價率、同戶歷年移轉紀錄、社區平均成交價三大議價參考資訊：可以知道同一個社區平均成交價、同戶屋主過去的購買價，還有開價與實際成交價的議價率，幫助購屋者在交易中獲得資訊透明度，更有向賣方議價的基礎。 支援APP查價與劃圈查價：民間實價登錄網站中唯一提供APP介面查價，走到哪查到哪；更是民間版實價登錄網站中唯一提供「劃圈查價」功能，可以任意圈出自己想查詢區域的實價登錄交易，更方便參考附近行情。

想在新北買房的首購族陳先生說，由於自己是首購，對於買房子的行情沒有概念，不知道如何開價議價；而且工作忙碌沒時間去做功課，因此只能就賣家刊登的資訊價格當作參考來議價。買房最擔心買貴，現在有了整合好的平台，查價更方便、更省時，還可以獲得更客觀的參考價格，更有殺價的底氣，才能以合理價格入手心儀的房屋！