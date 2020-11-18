搶搭捷運熱潮！社區頭家力挺拍廣告　總太新案首度曝光

歷經11年等待，台中捷運綠線本周起展開試營運，不僅吸引大批民眾排隊試乘，品牌建商也搶搭捷運熱潮，其中，總太地產(3056)包下兩列限定車廂廣告，首度曝光造鎮新案「心之所向」，並祭出總獎金9萬元舉辦暖心金句挑戰賽，創新宣傳方式成功抓住消費者目光。

總太地產(3056)包下兩列限定車廂廣告，首度曝光造鎮新案「心之所向」。圖／業者提供

深耕北屯的造鎮案推手總太地產，近兩年接連推出「心生活美學聚落」系列指標案，繼一期「總太2020」今年下旬進入交屋階段，第二期「總太聚作」也在10月底傳出完銷佳績，趁著順銷氣勢，逼近2,000戶的的三、四期新案「心之所向」即將公開，總銷上看百億元。

吸睛的是，隨著捷運綠線通車引爆話題，總太地產開出建商捷運廣告第一槍，在15輛列車中包下兩列限定車廂廣告，不僅是新案「心之所向」首度曝光，更成為中台灣搭上捷運的首宗建案。

此外，總太地產呼應共好理念，此次特別邀來住戶拍攝系列廣告，包括知名餐廳「阿爸的家」、「阿勇手作」、「Alisa.sa精油療癒」等10名社區頭家，車廂內從雙側車門到車窗，還可見「回家，遇見更好的自己」、「人生百味，有你就夠味」等暖心標語，讓下班、下課的乘客感受回家正是心之所向，與案名緊緊相扣。

搭到總太限定列車不僅感受濃濃溫情，掃描QR Code還可參加「心之所向」暖心金句挑戰賽，總太地產更大手筆祭出總獎金9萬元，活動時間自即日起至明年3月16日止，力邀各路好手參賽拿獎金。

總太地產「心之所向」暖心金句挑戰賽

活動期間：即日起至2021/03/16(二)止

得獎公佈：2021/03/19(五) 於「總太地產 X 心生活美學聚落」粉專公佈

活動內容：詳情請見「總太地產 X 心生活美學聚落」粉專