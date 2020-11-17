日本國家癌症中心：使用加熱菸罹患終身致癌風險較傳統紙菸低1,000倍

國際環境研究與公共健康期刊(International Journal of Environment Research and Public Health)刊登由日本國家癌症中心在密閉吸菸環境中，針對傳統紙菸產生二手煙霧(Second-hand Smoke)以及加熱菸(Heated Tobacco Product, HTP)產生的氣霧致癌風險進行研究分析。研究結果顯示，在室內環境下，接觸加熱菸的氣霧所導致終身致癌風險機率低於10萬分之一，較接觸傳統紙菸所罹患的終身致癌風險低1,000倍。

此次研究是在一般室內情況下，針對接觸傳統紙菸產生的二手煙霧以及加熱菸產生氣霧進行癌症風險分析，期望能瞭解使用這兩者在室內環境中對人體的影響，並進一步正確規範並保護民眾健康。

傳統燃燒式紙菸所產生的二手煙，嚴重危害人體健康，這是不爭的事實。2019年日本政府公關部門於夏天進行的社會認知調查結果顯示，有78.4％的受訪者表示，在靠近吸食傳統紙菸者身邊時，因暴露於因燃燒產生的二手煙，所以感到相當不自在。其中，餐廳、美食街或其他用餐場所吸食傳統紙菸，是最讓人產生反感的地點。

目前各國政府嚴格規範室內外的吸菸規定，日本政府於2020年4月進行健康防制法的修正，開始設立室內外的吸菸指定地點，並進行高規格管理，其中值得一提的是，該法律也核可加熱菸專用室。