臺中市建築經營協會11月邀城邦媒體集團執行長何飛鵬談「人生國學讀本」

華人界著名出版家、城邦媒體集團首席執行長何飛鵬，11月獲邀參與臺中市建築經營協會大師講座，以「人生國學讀本」為題，和會員們分享至聖先賢的智慧之海，進行一場徜徉人生與國學相結合的知識饗宴。

臺中市建築經營協會理事長邱名仕指出，何飛鵬是臺灣創辦最多雜誌與出版社，也是臺灣最大出版集團的創辦人與經營者。「勤於筆耕且樂於分享」報章雜誌常見何飛鵬的精采專欄，他亦曾以「自慢」為名出版的十本系列經驗談，可以看出他蘊含的深厚人生歷練、自我修養。

擁有超過30年媒體工作經驗的何飛鵬，曾任職於臺灣中國時報、工商時報、卓越雜誌等媒體，並曾擔任中華企經會副秘書長、臺灣數位出版聯盟（TDPF）理事長，更於1997年榮獲臺灣年度出版風雲人物、2018年榮獲第11屆國家卓越成就獎、106學年度政治大學傑出校友、2020年榮獲第44屆金鼎獎特別貢獻獎等榮耀。

何飛鵬與創業伙伴共同創辦了「城邦出版集團」（1996）、「電腦家庭出版集團」（1995）、《商業周刊》（1987）、《經理人月刊》（2004）與《保險行銷》（1989）等事業至今，其創辦超過20家的出版團隊，而直接與間接創辦的雜誌則超過30家。

何飛鵬時時掌握時代潮流與社會脈動，不斷地自我挑戰，亦帶領出版團隊開創出多種不同類型和主題的雜誌與圖書，其創新多元的出版理念，常為國內出版界開啟不同想像與嶄新視野。

迎接網路世界，探索數位出版、線上社群、線上創作、閱讀分享平台，是何飛鵬現在的興趣與重點工作，從熱愛的詩詞古文中，體悟到「一心自慢任平生，也無風雨也無晴」；並以「明鏡止水，唯止能止眾止」作為自己修身處事的原則。

「開卷有益，知也無涯」，何飛鵬經由蘊含人生智慧與百態的古文、詩詞，將人生、國學和職場文化相結合，指引人生成功者們在無止境的修煉之路上，攀登遊歷「境」的層次，並對體悟人生與做人處世兩大部分，進行更詳細的分享與探討。

《本場講座由「夏馬城市生活x建鴻興業（櫻王）」聯合贊助。》