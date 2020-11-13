童醫用心頂級服務 精準醫療全面升級

高階影像中心新機啟用典禮暨茶會 服務與國際同步

健康，是現代人共同關心的議題，但是如何了解自己身體狀況並做好健康管理，就需要專業醫療人員與設備，才能夠發現身體問題與健康風險，以利於及早改變不良生活型態或習慣，達到預防疾病的發生。童綜合醫院致力於精準醫療與高品質服務，購置了新型三合一頂級電腦斷層掃瞄儀(GE Revolution CT)與生物智能感知磁共振(MAGNETOM Lumina) ，並於今日舉辦了「高階影像中心新機啟用典禮暨茶會」，分享醫院引進尖端設備進行更精準醫療的服務，讓社區民眾更清楚了解。

高階影像中心新機啟用典禮暨茶會邀請許多貴賓蒞臨，台中市衛生局陳南松副局長也到場指導，還有多名台中市議員、區長、醫師公會與診所協會理事長、中彰投地區醫院院長與副院長、各企業公司董事長或代表到場共襄盛舉，另外也邀請了許多長期在童綜合醫院進行健康檢查的受檢者到場，見證醫院又再邁進另一個精準醫療的新里程碑。

48歲的林姓受檢者，目前住在台東，因為經商需時常應酬，並且工作壓力大，深知身體健康的重要性，99年偶然之下到童綜合醫院進行健康檢查，雖然有幾年也曾到其他醫療院所進行檢查，但仍覺得童醫院高級健康檢查中心擁有專業醫療團隊與精密的儀器，便從102年開始就每年都到童綜合醫院進行一次全身性健康檢查，迄今未曾中斷。林姓受檢者表示，與高級健康檢查中心服務專員就像朋友一樣，平時有任何問題都可以諮詢，並且覺得童醫院的醫療團隊非常專業與細心，還擁有高科技的儀器設備，每次檢查既舒適又快速，非常讓人安心又放心。

童綜合醫院影像醫學部黃振義主任指出，新型三合一頂級電腦斷層掃瞄儀(GE Revolution CT)可以用於心臟冠狀動脈檢查與低劑量肺癌篩檢，儀器具備了檢查快速、低劑量、高解析度等優勢，並克服了心跳限制、心臟裝設支架、腫瘤微小等問題。儀器有16公分掃描涵蓋範圍之特性，進行心臟掃描不需移動檢查台，並能於一個心跳周期內完成掃描，降低因心跳快慢或心律不穩定所引起移動假影干擾情況，用以超低輻射劑量來完成檢查及組成高解析影像。另外因新型CT高轉速一圈僅0.28秒，最細微可看到0.23mm的解析力，優越的低劑量成像技術，通過美國FDA認證為“肺癌低劑量篩檢電腦斷層”，可以提供受檢者與國際同步的高端設備檢查服務。

黃振義主任也說，生物智能感知磁共振(MAGNETOM Lumina)，可從頭到腳在一小時左右進行全身腫瘤篩檢，可偵測出頭、頸、上腹、骨盆腔部位，疑似病灶或腫瘤，適合有癌症家族史或癌症腫瘤標記指數高者；另外針對腰酸背痛者，更可以藉由生物智能感知磁共振精密的檢查，在十分鐘左右找出從頸椎到腰椎的脊椎問題，精細解析病癥。生物智能感知磁共振具備能實時感知受檢者生理信息、高穩定性、高一致性的數據、大孔徑、短距離檢查隧道和安靜的掃描環境等優點，減少受檢者的不適感。

童敏哲院長表示，童綜合醫院全面照護民眾健康，購置具備AI人工智慧功能的高階影像設備來實行健康大數據建構概念，促使受檢者的每一次受檢結果都能入檔並提供下一次受檢時比較分析。專業的放射科與高級健康檢查中心團隊不斷精進技術、提升專業能力、跨醫療科別合作，給予民眾最佳的醫療品質，精準治療與完善的健康管理。「童醫用心，頂級服務，精準醫療，全面升級」，這是童綜合醫院對醫療服務的宗旨，也是不停追求的目標，未來將以更高規格的服務，為在地鄉親健康把關。