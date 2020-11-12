萊爾富「丹寧藍」萊潔玩色炫彩醫療口罩限量3萬盒　14分鐘造成搶購一空

全球疫情不斷升溫，口罩等防疫物資需求持續熱絡，萊爾富12日19:00準時於門市Life-ET機台開放預購，全台限量3萬盒， 1人限購1盒，造成排隊人潮，創下14分鐘完售紀錄。

萊爾富繼推出舒適、時尚牛仔系列「丹寧牛仔玫瑰粉」、「丹寧牛仔金屬藍」、「丹寧牛仔隕石黑」醫療口罩後，為滿足民眾防疫需求，再度推出新款「丹寧藍」萊潔玩色炫彩醫療口罩，受到民眾的青睞。

「丹寧藍」醫療口罩造成排隊人潮，14分鐘完售。圖／萊爾富提供

為響應防疫新生活運動，萊爾富之前已隆重祭出多色醫療口罩供民眾選購，包括「丹寧玫瑰粉」、「冰河藍」、「薰衣紫」、「淡橙橘」、「夜霓紫」、「軍墨綠」、「曜石黑」、「極光綠」及牛仔系列「丹寧牛仔玫瑰粉」、「丹寧牛仔金屬藍」、「丹寧牛仔隕石黑」等，為民眾防疫新生活增添更多元且豐富的色彩；並嘗試利用在不同時段，讓民眾能便利滿足購買需求。

此次推出的「丹寧藍」玩色炫彩醫療口罩，以商務結合休閒打造的「雅痞」新態度為訴求，布紋中透露出內斂與簡約，適合秋冬深藍色，呈現出沉穩與寧靜的視覺感，是款極具獨特品味時尚防疫配件。讓民眾安心「玩色‧做自己」，滿足「街頭穿搭時尚」外，更戴得安心。

萊潔醫療防護口罩「丹寧藍」款，每盒50入，售價399元。圖／萊爾富提供

長期攜手萊爾富的萊潔，是台灣目前唯一通過3E過濾標準，如BFE 細菌過濾99％以上、VFE 病毒過濾99％以上、PFE 微粒過濾95％以上，於一萬等級無菌室生產，獨家滅菌加工製程，為最乾淨的醫療口罩。

萊爾富提醒民眾，可於Life-ET機台點選「炫彩口罩」，輸入「手機號碼」，手機會收到一組簡訊「驗證碼」，將「驗證碼」輸入機台並進行驗證，驗證成功後，即可列印繳費單據至門市「櫃檯繳費」，不須花費1分鐘即可快速完成「炫彩口罩」預訂， 12月6日後再回原購買門市取貨。