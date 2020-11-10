1,193億 台積營收寫最強10月

台積電10月合併營收1193.03億元，改寫歷年同期新高紀錄，且累計前10個月合併營收正式突破1兆元大關、達1.097兆元規模並創歷年同期新高。



法人指出，台積電受惠於5G智慧型手機、高效能運算（HPC）、物聯網（IoT）等帶動先進製程強勁需求，其中蘋果7奈米及5奈米等先進製程訂單出貨暢旺，第四季營收表現應可達到業績展望上緣，季度營收將續創歷史新高。



台積電10月合併營收較9月減少6.5％，與去年同期相較成長12.5％，改寫歷年同期新高紀錄。累計前10個月合併營收正式突破1兆元大關達1.097兆元規模，與去年同期相較成長27.7％。



台積電預估第四季美元營收達124～127億美元，與第三季相較成長2.2～4.6％，在假設新台幣兌美元匯率升值且達28.75元情況下，第四季新台幣營收介於3565～3651億元之間，較第三季持平至成長2.4％。法人表示，蘋果iPhone 12銷售動能強勁，加上採用Apple Silicon的筆電有機會大賣，看好台積電11月及12月營收可望維持在1200億元左右高檔，季度營收可望達業績展望上緣並續創新高。



台積電在日前法說會中預期全年美元營收上修至較去年成長逾30％，以第四季業績展望計算，今年美元營收將介於452.29～455.29億美元之間，與去年相較大幅成長30.6～31.5％，因新台幣兌美元匯率升值，新台幣營收介於1.33～1.34兆元之間，與去年同期相較約成長25％左右。雖然台積電5奈米第四季量產將影響毛利率，但法人仍樂觀預估台積電第四季獲利將與第三季相當，單季可賺逾半個股本，預期全年獲利將可望賺進約二個股本，營收及獲利將創下歷史新高。



由於5G及高效能運算（HPC）需求優於預期，台積電第四季先進製程產能滿載，12吋及8吋成熟製程及特殊製程產能同樣供不應求。供應鏈業者指出，蘋果A14應用處理器及Apple Silicon處理器已包下5奈米產能，包括蘋果、高通、聯發科、超微、博通、輝達等大客戶訂單強勁並填滿7奈米產能，華為禁令造成的產能缺口已完全回補。