「洲際W」國際級公設吸睛　磁吸北市不動產人才來取經

台中建築美學冠全台，吸引各地建築業者前來取經，台北市不動產代銷公會於日前參訪台中熱銷建案，包括榮獲國際設計大獎「洲際W」、結合豪宅與飯店品牌的「勤美之森」，透過彼此交流學習，共同為建築產業建造美好未來。

在競爭激烈的台中市場，新推案如雨後春筍，建商無不使出渾身解數，提升品牌在消費者心中的價值，且目前市場以自住剛性需求為主要買盤，同樣的價位消費者除了地段，更注重建商口碑、產品特色，價格不再是購屋主要考量，建商的品牌影響力逐漸成為市場關鍵。

由總太集團永福地產推出的首案「洲際W」，就座落北屯漢神百貨第一排，成為該案一大賣點，基地面積廣達3,114坪，二側有千坪雙公園綠覆，公設以全齡化為主軸，規劃多達46項豐富設施，產品規劃27至45坪、二至四房，每坪成交價31萬元。

值得一提的是，社區內的600坪清水模的三層獨棟休閒運動會館，不只榮獲2019 A-design大獎的殊榮，設計團隊也在德國IF設計大獎獲得肯定，設備媲美高級私人俱樂部，有交誼廳、親子書屋、無邊際泳池SPA、烤箱、蒸氣室、BBQ露台區、健身房等，符合現代健康潮流，其它公設有紳士接待館、KTV、分享廚藝館、親子遊樂室、瑜珈教室等，業者更貼心提供代管一年免管理費。

「洲際W」現場銷售經理吳尚杰表示，該案主力客層包含菁英首購族、中科科技業家庭、中信兄弟球員，主要都是看好區域發展潛力搶進置產，目前已進入完銷倒數，即日起至11月30日止，推出下訂就抽iphone 12 PRO活動，詳情以臉書粉絲專頁公告為主。

吳尚杰指出，在資金回流與低利環境帶動下，台中進入房市起飛期，北屯11期已成為北台中核心發展區，不僅擁有發展完熟的崇德商圈，又有大型百貨商城進駐、鄰近台中巨蛋體育館OT+BOT案、公有市場用地「市31」BOT案等，增添區域利多；加上緊鄰的14期土地迅速飆高，依目前土地取得成本推算，未來新案開價上看40萬元起跳，也順勢帶動一旁的11期，未來房市榮景可期。