第一屆「好運大城盃」 揪起網球風

大城建設30歲了，想帶給住戶及民眾更多新生活體驗，後疫情時代民眾更熱愛運動，大城建設在11月7日舉辦，第一屆「好運大城盃」網球錦標賽暨推廣活動，在台中國際網球中心舉辦，當天有精彩的男子單打錦標賽還有網球體驗課程，透過各種不同類型活動讓球友享受比賽、讓大眾一同了解網球，為大家帶來更豐富、健康的北屯生活圈。

活動當天邀請到職業選手「駱建勛」與「林維德」，以活力熱血的表演賽展開好運大城盃的序幕。

大城多元化活動凝聚住戶的認同感與歸屬感，尤其透過網球有來有往的協調互動，激發不一樣的生活火花，創造更豐富、健康的生活型態與幸福價值〪微溫﹑微美﹑收藏滿意微笑，11月秋日美好，參與網球活動盡情跳躍。

深耕廍子地區洞悉區段發展，深諳土地的紋理、懂得人情的交流，超越30週年，除了建築工藝的躍升，更致力於經營美好社區生活體驗。不但導入餐廳商家優惠聯名的「大城小食光」，特約優質店家集結優雅日常食尚；《大城小事》透過多元化活動營造人文質感社區，用心凝聚住戶情感，引進高雄神諭咖啡團隊進駐社區接待中心，帶來貼近生活的新購屋經驗。

大城營建機構一直以來始終專注做好建築，賴亮成特助提到：大城四月泊樂圓滿完銷，近日位於軍福九路的新案潛銷中，規劃均質純粹3房產品，未來期待有更多家庭一起加入，共同創造獨特的大城生活美學。