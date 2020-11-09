銓麥企業堅持台灣製造 自地自建嘉義大埔美園區擴大營運

台灣食品烘焙機械業－銓麥企業是國內堅守在地設計生產製造的廠商，為滿足客戶全方位需求，致力不斷提升技術，讓自有品牌「CHANMAG」快速在國際市場占有一席之地。

銓麥企業深耕台灣烘焙機械專業製造近40餘年，1996年於樹林柑園建廠，樹林廠是銓麥起家厝，近年接單暢旺已不敷使用，目前僅留國內業務部、客服維修組，設計生產與相關部門已於2018年遷廠自地自建嘉義大埔美園區擴大營運。

座落於嘉義大埔美精密機械園區廠房約8,000餘坪，採用節能環保綠建築工法打造廠房，除建構太陽能發電節能系統、廠內設立大型雨水回收系統、並擴大植栽綠化環境，在發展產業下同時亦兼顧環境保護。廠房內部設置企業文化展示廳、產品展示間、烘焙實驗教室及研發中心，並持續優化軟硬體設備，開創烘焙新視野。

產品組裝工廠。圖／銓麥企業提供

銓麥總經理羅勝德指出，運用多元化行銷模式打造「CHANMAG」優質品牌，透過雲端資訊化管理，為企業營運挹注網路成長動能，大幅提升企業形象品牌優勢，讓銓麥朝向新里程碑邁進。

銓麥企業創立於1979年，秉持深耕烘焙、精益求精的經營企業理念，專精客戶需求客製整套烘焙生產線設備。在台灣有八成早餐店的吐司，皆出自於銓麥的烘焙機械設備製作而成，從攪拌機、舉缸機、分割滾圓機、中間發酵、整形機、發酵箱、噴油機、烤爐等一路做到最終的包裝機，為客戶提供一條龍全方位整廠規畫的解決方案。

銓麥企業表示，除了研發烘焙設備機器外，更積極推廣烘焙生產工藝，持續協助大廠改良生產線運作，結合硬體與軟體技術研發新技能，不斷創新並提升機械品質，成功將台灣烘焙技術推廣至中國、馬來西亞、泰國、印尼、巴基斯坦及沙烏地阿拉伯等60餘國，協助客戶成功開設麵包店、烘焙連鎖店及中央工廠。詳情請查詢: http://chanmag.com.tw/