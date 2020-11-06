搶攻雙11會員經濟商機 萊爾富推出「我們一直都在，臺灣的萊爾富」

因應後疫情時代來臨，且為搶攻雙11會員經濟商機，首家國人自營便利商店連鎖系統萊爾富以「我們一直都在，臺灣的萊爾富」為主軸，整合線上、線下資源，致力提供消費者最便利且充滿人情味的消費體驗，預計能帶動門市業績翻倍成長。

即日起至11月17日止，萊爾富推出多項寵愛會員限定優惠，會員單筆消費滿 150元享Hi 點11倍送，結帳時告知手機號碼或出示會員APP條碼，享自動登錄「進店小萊」與「消費小萊」抽獎資格，最高可抽中「進店小萊」頭獎20萬Hi點，更有機會將「消費小萊」獎項價值超過7萬元Gogoro 3 Plus電動機車10台及超過4萬元LG-Styler蒸氣電子衣櫥白色等多項3C家電等超級好禮。

會員單日消費累計滿1,111元，再送價值199元的Hi-Life 70公分限量輕便直傘乙支，提供透明、白色、深色3款，以門市現貨顏色為主，送完為止。會員可於消費後7日內，至Hi-Life VIP APP內的「我的東西」、「Hi-Coupon」中查詢，再持兌換條碼至門市即可完成兌換，每人限兌1支，限量前8,888名。

歡慶雙11，萊爾富門市祭出多項商品，享同品項加11元多一件，線上Hi-Life VIP APP推出新上線的「整買零取」指定優惠商品，最低4.5折起，並與門市活動同享單台購物車實付滿 150元Hi 點11倍送(含原消費點數)、線上付款使用中信卡單台購物車實付滿 500元，加碼贈2,000 Hi點，以及雙11當日主打「一日限定」超殺優惠。

萊爾富運用超商24小時便利優勢，推出萊爾富虛擬二樓概念的「萊購物」平台，會員於活動期間內，累計購買萊購物平台、臺灣好食預購專刊、萊新北好物讚DM、虛實貨架消費滿1,111元，即可抽LIFE CODE點點風野餐籃，再送90元年菜滿額購物金。

歡慶雙11購物節 萊爾富祭出百萬獎額吸客

萊爾富祭出百萬獎額，擴大舉辦歡慶雙11特別企畫「每天到Hi-Life尋找1+1隻小萊掃QR Code登錄抽」活動，即日起至11月17日止，民眾可於門市Life-ET螢幕下方文宣右側或商品卡上找到「戴著小紅帽的進店小萊QR Code」，掃描並登錄手機號碼，即可參加抽獎，非會員也可參加，有機會可獲價值1000元的頭獎20萬Hi點回饋。

萊爾富歡慶雙11推出「每天到Hi-Life尋找1+1隻小萊掃QR Code登錄抽」活動。圖／萊爾富提供

線上Hi-Life VIP APP是每年超商在雙11銷售上的主重頭戲，繼2019年推出限量「CASIO手錶Hi點加價購」，創下5分鐘內快速完售歷史新紀錄，今年Hi-Life VIP APP更重磅推出新上線的「整買零取」搶市，受到關注。

Hi-Life VIP APP「萊玩遊戲」推出「萊簽到玩遊戲」，自即日起至11月17日前，會員享每日體驗乙次免費玩，通通有獎，最高可獲得11,111 Hi點，於11月10日至12日連續三日至「萊玩遊戲」簽到，再送11元滿額購物金。另一項萊爾富頂刮刮遊戲，會員可使用100 Hi點玩乙次，就有機會用不到1元的價值，獲得台灣經典品牌商品優惠折價。

萊購物11月9日至11月17日止，祭出「超殺111優惠館」及箱購優惠「舒潔三層抽取式衛生紙，限定價只要799元，買兩箱再請消費者免費喝Hi Café大冰/熱美式咖啡兩杯。

萊爾富迎接「雙11」 當日刷滙豐卡和聯邦卡享百元回饋

「雙11」不僅主打價格戰搶優惠，用對支付工具，還能事半功倍，省了荷包。即日起至12月31日前，HiPay綁定國泰世華卡，單筆消費滿150元(含)以上，送25元萊爾富購物金、單筆消費滿300元(含)以上，送50元萊爾富購物金。

「雙11」打價格戰搶優惠，HiPay綁定國泰世華卡最划算，當日刷滙豐卡和聯邦卡享百元回饋。圖／萊爾富提供

雙11當日，刷滙豐卡單筆消費滿555(含)以上，享刷卡回饋金111元(須登錄，共限量300名)、刷聯邦卡，單筆消費滿500(含)以上，享刷卡回饋金100元，須登錄，共限量1,000名。