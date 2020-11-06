新冠肺炎(COVID-19)疫情嚴重衝擊全球市場，萊爾富以最友善及開放平台之姿，為擴大數位生活生態圈，致力滿足各種不同消費者多元需求，9日攜手美食外送服務平台Uber Eats強強聯手推出「店到宅」外送服務，開創外送新里程碑。

欣逢Uber Eats 4周年慶，為回饋粉絲的支持與肯定，Uber Eats邀請「今晚，我想來點…」代言人蕭敬騰、伍佰和林志玲齊聚歡慶，並宣布重磅優惠活動－「生日快樂送」，即日起至11月30日止，新用戶消費滿49元即享有30天0元外送費，舊用戶可享65折優惠乙次（最高折抵100元），以及熱門平價美食享買一送一優惠，且周周更換新主題！

萊爾富攜手Uber Eats首波開放全台近140家門市，提供雙北精華區、台中市24小時不打烊外送服務。萊爾富提供熱銷Hi Café 現煮咖啡、乳製品、豆米漿、簡易微波即可食用的即食鮮食、麵包、罐頭麵條、甜點、冰品、餅乾零嘴、日用品、餐廚用品、泡麵與營養補給品等400項多元選擇，就連貓狗食品也可幫忙送到家。自11月11日至17日止，限定推出消費者至Uber Eats生鮮雜貨館中購買萊爾富商品，消費滿350元可折80元優惠(不限新舊客戶皆可使用乙次)。

萊爾富攜手Uber Eats提供近400項商品，就連貓狗食品也可幫忙送到家。圖／萊爾富提供

11/9起萊爾富攜手Uber Eats開創外送新銷售通路

根據麥肯錫發布的外送平台現象報告指出，2016年估計全球外送平台市場產值將於2025年達200億歐元(約新台幣6,502億)。2020年諮詢顧問Frost & Sullivan估計翻10倍，認為將高達2,000億美元(約新台幣6兆元)。

進入後疫情時代，更看準單身經濟與居家好食商機，萊爾富聯手Uber Eats強勢平台，提供便捷外送服務，讓便利商店優勢，不再取決於店舖數量，也不是店店相鄰的肉搏戰，而是透過外送平台延伸更寬廣的門市商圈，滿足消費者的便利購物需求。

萊爾富超領先同業，是唯一提供雙平台服務的超商，目前已有近900家門市與外送平台合作，上架商品高達千種，也是4大超商居冠。萊爾富透過外送雙平台服務，不僅有效延伸與拓展近900個服務據點，打造寛廣的空間經濟且突破店數限制。

看好 Uber Eats 在系統整合與會員經營服務優勢，萊爾富可共享會員資源和數據，超過百萬用戶數據，淬鍊出消費者需求及使用習慣，協助快速切入與掌握外送平度不同用戶使用需求，拓展更多元的購物場景；有助於超商可延伸購買場景與情境，滿足消費者各項生活需求與服務，串聯數位生活生態圈，打造虛實整合與服務創新的重要里程碑，預估可望讓門市增加1至2成的業績。

萊爾富攜手Uber Eats推出「店到宅」外送服務

萊爾富表示，自2019年12月至2020年7月，４大超商致力布局外送平台，加入搶食外送市場這塊大餅。而從外送平台業者所提供的資料顯示，「網路優活族」成平台消費大軍，橫跨青壯族群，包含單身、小家庭或頂客族都追求更輕鬆、愜意的生活型態，今年1至9月非餐飲商品訂單成長近9倍，顯示外送市場具有高度成長性。

萊爾富因擁有24小時營業、密集據點的優勢，民眾一日三餐或宵夜，可從早上6點至凌晨1點30分透過Uber Eats，滿足消費者店到宅的多元需求。

歡慶Uber Eats 4周年，萊爾富攜手Uber Eats強強聯手打造「店到宅」新里程碑。圖／萊爾富提供

而超商跨業結盟外送平台將具有強大優勢，因相較一般餐館、小吃店及生鮮超市皆有限時服務與店數侷限，但超商卻能創造離峰時段的通路與地點優勢，上架商品採用「店內價」販售，無加價狀況，價格也相對透明。共享廣大會員生活圈與消費者喜好數據，可吸引過往較少進入超商消費族群，更藉由店點在外送平台上的曝光，滿足消費者在食衣住行育樂的各項需求，並透過消費者喜好，掌握數據再行銷，打造嶄新商業模式新視野。

預計2020年底，萊爾富提供雙平台外送服務的門市，估計將衝破1千家規模邁進，提供民眾最即時且便利服務。