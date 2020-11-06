百貨零售業第一家！SOGO職安衛認證到手

百貨零售業第一家！遠東SOGO百貨（簡稱SOGO）日前通過「ISO 45001職業安全衛生管理系統」驗證，由董事長黃晴雯率領SOGO勞安團隊出席授證儀式，並號召更多百貨零售業加入重視職安衛的行列。

黃晴雯在2017年即簽署《職業安全衛生政策》，成立「職業安全衛生委員會」，且每三個月定期召開一次會議。在職業安全衛生委員會推動下，近年全體工作者皆無發生法定重大職業災害，且失能傷害相關統計皆低於業界，連8年獲得台北市勞動安全獎肯定，在百貨零售業中名列前茅。本次取得ISO 45001認證的SOGO忠孝館，是SOGO的「起家厝」，因此獲得認證意義非凡，不但展現SOGO為同仁打造健康與安全工作環境的決心，更代表SOGO與國際接軌的職安衛觀念。

董事長黃晴雯(中)率領SOGO勞安團隊出席授證儀式，並肯定勞安團隊努力。圖／業者提供

SOGO將2015年視為CSR元年，彙整利害關係人關注議題，歸納出創新經營力、優質商品力、感動服務力、幸福職場力、關懷平台力、永續環境力的「永續關鍵六力」。其中「幸福職場力」與1,300多位同仁息息相關，對SOGO而言，勞動安全是企業永續發展的根基，SOGO不只滿足於符合法令，更要在職安衛上「超前部署」。

黃晴雯表示，社會普遍認為勞動安全、職業衛生是企業必要之責，但SOGO將職安衛的責任範圍擴的更大，把同仁的幸福感納入責任之一，以PDCA (Plan, Do, Check, Action)循環改善的精神，從福利、照顧健康、心靈成長、職場安全等面向發展，盼能照顧到同仁身心靈全方位的健康。 本次ISO 45001職業安全衛生管理系統授證儀式，檢驗單位BSI英國標準協會台灣分公司總經理蒲樹盛，與輔導單位領導力企管總經理王聖源，皆肯定SOGO職安衛的強化，也期許透過本次認證，號召更多百貨零售業加入重視職安衛的行列。