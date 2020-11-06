施耐德攜手奇陣電機 研發推出智慧配電盤

高科技廠房 數位能源管理的最佳方案

全球能效管理專家施耐德電機（Schneider Electric）與在高科技廠房配電盤領域擁有長達35年專業及成熟技術的奇陣電機宣布共同研發推出新一代智慧配電盤。結合施耐德電機（Schneider Electric）強大的品牌力、國際先進的技術、創新力與奇陣電機卓越的配電盤研發及創新的設計與製造能力，在工業4.0、AI、物聯網等數位化進行式的風潮中，透過大數據多元應用與智慧化精密工業的完整整合，並在台灣半導體、光電、生技等科技產業在建廠量體不斷擴大、製程日趨極精密、電力需求不斷提升且各種電力系統龐大複雜的狀況下，提供高科技廠房數位能源管理的最佳解決方案。

以數據帶動行動及決策指標的跨世代智慧配電盤

根據調查顯示至2040年，全球電力增幅將比耗能快兩倍，2025年前互聯設備增幅將是互聯人口增幅的10倍以上。隨著趨勢快速演進，高科技廠房對於電源管理將無法只滿足於強化電力系統的保護、供電的連續性、電力系統的保護協調等需求，包括設計規範、能源使用效率與空間占比、 物聯網、資料處理能力及資料安全將成為關鍵需求。施耐德樓宇事業部總經理郭念慈表示，透過IT資訊與OT營運技術的整合，讓設備連網將營運數據透過AI分析拋上邊緣或雲端轉為決策行動依據，透過施耐德EcoStruxure平台真正落實IT + OT物聯網技術，幫助夥伴應用未來科技。

奇陣蔡漢銘總經理與其智慧配電盤。圖/業者提供

施耐德樓宇事業處產品應用顧問李佳明指出，Smart智慧化引領未來科技，傳統配電盤也轉型智慧配電盤，施耐德提供之智慧配電技術除了在連網設備端提供保護、控制、量測與通訊連網功能，透過傳感器的即時監控，可以立即根據上傳數據轉與事實採取具體行動：包括隨時取得能源、功率、溫度、警報、歷史記錄、狀態及維護等能源和營運效率的綜合資訊，可更優化的配電盤空間以及更快、無錯誤的調試，還可降低佈線複雜性與現場測試和調試風險等好處，增加能源效率、提高電力可靠度與資產管理設備的妥善度等三大效益讓智慧配電盤得以成為高科技廠房的關鍵設備。

奇陣電機 超前部署高科技工廠最佳 電源管理方案

奇陣電機總經理蔡漢銘表示，奇陣電機一直是高科技半導體、光電、生技產業，如：台積電、美光、華邦、友達、穩懋等國際企業長期配合的配電盤供應商，35年來深耕台灣接軌國際，除了無數的經驗累積與專業團隊外，更是長期投入研究開發，不斷提升設計技術及製程工藝，追求優良品質的成果，提供符合未來趨勢需求之產品與應用。追求卓越是奇陣電機的重要核心精神，期間陸續完成IEC 62271-200/CNS15156-200、IEC61439-2/CNS-15783、CNS 13542、13543等資格認證，看準數位轉型的重要趨勢，更超前佈署，結盟全球機電領導品牌施耐德電機（Schneider Electric）共同研發智慧型配電盤，採用MasterPact MTZ空氣斷路器及EcoStruxure™ Facility Expert智慧資產及能源管理_平台落實高科技廠房未來數位能源管理的創新服務。蔡漢銘總經理表示，未來的科技發展走向智慧化是不可逆的趨勢，絕對沒有所謂的瓶頸與牆角，奇陣電機與施耐德電機（Schneider Electric）將持續合作提供台灣高科技產業創新智慧配電服務，協助產業能源管理數位轉型及優化。