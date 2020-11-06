防止點滴回血 慈科大「輸液止逆裝置」解決醫療痛點

醫院裡打點滴的病人都有一種經驗，即靜脈點滴回血。當點滴回血，恐導致病患血液在外凝固，若強行注回病患血管，恐會導致血栓，臨床上許多醫護都會反映需要相關裝置來解決此痛點，慈濟科技大學教授林祝君團隊所開發的「輸液止逆裝置」解決了這項痛點。

慈濟科技大學教授林祝君（右）在法人金屬中心加值下，得以實現商品化目標。圖／蔡淑芬

林祝君表示，目前輸液相關產品是以點滴滴空警示裝置為主，缺乏輸液止逆相關裝置，我們所開發「輸液止逆裝置」，它有一個類似瓣膜的東西，正常的重力下，可以讓輸液進到人體內，但是反之的話，如果我們因為力氣變大造成回血，回血的阻力讓瓣膜變得更緊，它就沒有辦法回血。

慈濟科大創新研發團隊黃于恩回想當初開發這項裝置時，一開始是用手動的方式，後來因為用手推動的話，不能每次都很精準，後來團隊採用壓力幫浦，它可以每次都很精準的，模擬靜脈回血的壓力。不過，這項設備在研發時校方遇到設計體積過大、缺乏法規檢測經驗、未考量到醫療法規等問題，由於校方缺乏工科人才，加上成品注液時有包氣現象，都讓這項開發無法應用在醫療現場。

慈濟科大透過法人鏈結計畫，在法人金屬中心加值醫材設計與CAE分析模擬技術能量的加值後，解決了殘氣停留問題，也導入了醫療規範ISO 8536-4在加值設計中，使研發成果得以商品化。金屬中心表示，林祝君團隊所開發的「輸液止逆裝置」已通過產品法規驗證，也藉由點滴系統升級做出市場差異化，同時降低產品材料成本55%，大大提升產品競爭力，有機會導入醫材市場。