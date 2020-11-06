智動11/11中日語同步開播AI人機協作重量級專家

過去工業機器人的角色是扮演大量生產、執行重複性高的工作，甚至用來搬運重物等。自2015年起，隨製造產業轉型跨入數位，以先進自動化技術主導生產，開始成為國際間製造業關注的焦點。機器人在生產線上的應用，逐步受到各個產業重視與導入。市場並在追求高效生產製造與智慧生活的需求影響下，機器人產量及被需求規模逐年成長。根據最新的「2020年世界機器人技術」報告顯示，全世界的工業型機器人裝置量共計有270萬台，已達到一個新紀錄。

而隨製造業的生產模式快速變遷，加上人口高齡化問題，機器人也從原本的單機作業轉為人機協作，尤其在多樣少量生產、產出流程複雜等領域，因此精準視覺辨識系統與感測器技術的發展就更顯關鍵。

2020年世界機器人技術報告，協作型機器人與傳統工業機器人的銷售量統計數據中，協作機器人的安裝量增長了11％。銷售業績與2019年傳統工業機器人的總體趨勢形成了鮮明對比。越來越多的供應商提供協作型機器人，並且應用範圍越來越大。2019年37.3萬台工業機器人發貨量中，其中有4.8％的佔比是來自於協作機器人，雖仍處於起步階段，但成長非常快速。

此外，人工智慧技術的加入，也讓機器人可以自主學習更複雜的任務。特別是新冠狀肺炎病毒的衝擊，除在2020年對全球帶來重大影響，也為現代化與數位化生產提供了更多機會，同時刺激智慧製造整體市場的需求與技術面的飛快成長。從長遠來看，「快速生產」和「交付具有競爭力價格的客製化產品」，將是策動機器人裝置量成長的主要原因。

顯而易見，新一代AI機器人技術將更具有自主學習能力而且靈巧的。協同機器人作業模式，已逐漸影響製造業流程及整體產業結構。供應鏈上的各廠商該如何因應，AI機器人帶來的突破性創新？智慧機械推動辦公室與台灣智慧自動化與機器人協會，為此將於2020年11月11日下午2點辦理「AI加值智慧製造線上國際技術研討會」。重量級講師包含日本機器手臂業者發那科(FANUC)、川崎重工(Kawasaki Robotics)與專注於AI視覺研發、人機協作解決方案業者所羅門(SOLOMON)、原見精機(Touché Solutions)及臺、日最權威技術研究專家(AIST及工研院)。以中、日語同步線上直播模式，搭配智慧應用數位商務平台(TAIROA B2B)服務，讓臺、日業者能快速掌握趨勢應用，與一窺突破性技術導入實例，並與講者快速取得互動，機會難得。活動請洽智動協會04-23581866 或上https://www.tairoab2b.com/event/4 查詢