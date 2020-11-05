億光電子攜手台大團隊共同研發石斑魚專用LED燈具　受到業界矚目

全球LED光電產業的龍頭製造廠億光電子工業(2393)攜手臺灣大學漁業科學研究所王永松教授團隊，成功研發一款石斑魚專用的LED燈具，提供養殖業者進行試驗。在專用燈具照射下，大幅降低石斑魚苗殘食狀況，使魚苗降低損失4成以上，成功使養殖魚苗存活率翻倍成長，成效卓著。

王永松教授表示，團隊研究成果顯示，在專用燈具的照射下存活率可達85％，而自然光照組別存活率僅65％，研究發現在特定波長光源照射的魚隻有較低殘食率，相較於其他波長光源照射下，亦反映出較高存活率。

台灣素有石斑王國美譽，年生產量達2 萬公噸以上，2018年漁業署統計報告指出，台灣石斑魚產值已高達50.9億元，然而近年來因疾病侵襲且氣候異常情況發生，石斑魚苗的育成率僅有0－20％，魚苗在孵化後20－60天，由於石斑魚有相互殘食性，會攻擊較小或生病的同類，造成雙方魚苗皆死亡，嚴重時會損失逾50％的魚苗，目前仍是養殖業者難以克服的瓶頸。

億光電子表示，以往為提高育成率，必須以人工方式用篩網將石斑魚苗分成數種魚體大小，分篩至3~5池，此作業須花費每2日至3日重覆進行，頻繁的分池、分篩過程不僅消耗人力，篩選過程亦使隻苗體表受損，造成魚隻極大壓迫，加劇石斑魚病毒爆發機會。

億光團隊近期將光照拓展應用至畜牧及養殖漁業等生物農業，將LED全光譜的波長調整技術運用於家禽及魚蝦養殖業，並開發出有效降低石斑魚苗殘食的專用燈具。該技術以非接觸方式減少石斑魚苗因殘食造成的損失，操作簡單且安全，能免除因體表受傷而產生疾病，同時減少人工篩選人力支出。未來亦可針對其他會殘食的生物幼苗，拓展應用至其他水產養殖物種可能性，以增加漁民收益，為台灣水產養殖業再創佳績。

養殖業者表示，之前為了減少魚苗殘食，阻擋場內所有光線，不僅魚苗生長緩慢、同時造成其他疾病，最後魚苗是互相殘食。而裝了LED專用燈具後，大幅減少魚苗損失。

億光電子工業於11/5至11/7參加南港展覽館1館舉辦「2020亞太區農業技術展覽暨會議」，隆重展出農業物聯網(IoT)、農業遠端監控系統、無人機噴灑灌溉設備、環控與溫控設備、農業感測器及驅動系統、檢儀設備及儀器、影像生長與病蟲害辨識系統、水資源管理、溯源系統及服務等相關廠商共襄盛舉，歡迎民眾前往攤位325/K參觀。 億光官網： https://www.everlight.com/newsdetail.aspx?pcseq=4&cseq=8&seq=371