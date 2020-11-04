面對疫情永續策略 日月光：提供供應夥伴協作能力

第五屆《安永企業永續論壇》產官學齊獻策

安永聯合會計師事務昨 (4)日以「共創後疫情時代的永續價值」為題，舉辦第五屆《安永企業永續論壇》，日月光半導體製造資深副總經理周光春受邀出席演講時指出，日月光未遭遇疫情帶來的斷鏈危機，最主要的關鍵在於多元布局的永續供應鏈管理策略。周光春指出，現今的供應鏈管理更強調供應鏈的整體韌性，應提升與供應商夥伴的協作能力，使供應鏈的管理流程具有彈性。

企業面對後疫情時代充滿變動的「新常態」，安永指醒企業應透過風險管理、強化營運韌性、創造共享價值等方式，達到真正的永續發展。安永聯合會計師事務所所長傅文芳於致詞時指出，安永期盼透過本次論壇拋磚引玉，喚起各界先進及一般大眾對於長期風險與機會的重視，採取各項永續發展措施，以回應充滿變化的大環境。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳則特別透過影片分享抗疫經驗，表示台灣的疫情控制得當，最關鍵的因素便是長期的整備及快速的因應，面對後疫情時代，企業應積極建立全新的思維與佈局。

推動公司治理與落實風險管理齊頭並進

中華公司治理協會副理事長林火燈特別指出，公司治理已成為全球顯學，在後疫情時代，良好的公司治理能有效降低營運風險，同時指出金管會於今年啟動「公司治理3.0-永續發展藍圖」，企業應積極回應，強化公司治理機制之運作，並落實各項風險管控。

國泰金控風控長黃景祿表示，面對全球環境漸趨複雜，涉險程度日益多樣化，企業應將風險管理融入日常作業與決策運作，以降低風險發生頻率及影響衝擊。黃景祿並指出，氣候變遷議題已成為全球最迫切的風險之一，企業應主動回應，如成立相關工作小組，積極辨識及管理氣候相關風險與機會。

中華經濟研究院院長張傳章則說明公司治理與風險管理應齊頭並進，「公司治理3.0-永續發展藍圖」主軸之一便是「強化董事會職能，提升企業永續價值」，鼓勵企業以董事會為核心落實良善治理，針對ESG風險議題擬定完善的預警與因應措施，以有效管控經營風險，提升營運績效。

強化營運韌性從企業管理流程優化開始

友達光電永續長古秀華表示，企業應持續關注並掌控內外部潛藏風險。如友達光電建立「全球營運持續應變指揮體系（BCP）」，制定各類突發事件風險管理策略。古秀華建議，當企業發生重大事件時應即時對外溝通，降低利害關係人疑慮，亦為公司持續營運與危機管理的重要工作之一。

清華大學清華學院執行副院長林福仁則建議，新冠病毒的疫情考驗全球企業面對突發緊急事件的應變能力，企業可從優化管理流程開始強化自身的營運韌性，透過建立營運持續管理計劃、強化供應鏈的多元布局等方式，確保企業的持續運作、永續發展。

企業應聚焦社會及人力資本 創造長期價值

信義房屋策略長室執行經理陳丹妮指出，社會對企業的期望已經改變，企業應重視長期價值的創造，以貢獻社會。信義房屋長期支持地方社區創生，疫情期間也主動提供社區服務，透過社會參與創造價值，保持長期競爭優勢。

104人力銀行總經理黃于純表示，疫情改變了全人類的生活與工作型態，迫使企業重新鑑別營運風險，除加強員工健康管理政策外，企業也推出更多元彈性的工作模式，以減少員工近距離接觸。同時，跨領域人才的投資也成為企業轉型期間最不可或缺的關鍵，企業應積極投入，以實踐企業轉型、永續經營之目標。

遠見雜誌副主編暨遠見CSR企業社會責任獎負責人林珮萱也提到，現今投資人在選擇投資標的時，會將企業的環境、社會、公司治理表現納入考量，更注重企業的全方位價值。同時，利害關係人也更重視企業的社會影響力，企業應持續投入社會資本及人力資本，以創造長期價值。

安永聯合會計師事務所氣候變遷與永續發展服務負責人曾于哲執業會計師表示，新冠病毒為全球帶來嚴峻衝擊，全球政府及企業需要更重視環境、社會、經濟的永續發展，金管會已於今年啟動「公司治理3.0-永續發展藍圖」，鼓勵企業自發性落實永續治理，今日多位貴賓齊聚共同探討後疫情時代的永續營運關鍵，顯示企業夥伴皆已準備好積極轉型，迎接未來的挑戰與機會，期待持續與企業攜手向前，推動臺灣的永續發展。