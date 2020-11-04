6年來扶植20家新創 法人鏈結產學效益攀10億高峰

科技部今（4）日於松山文創舉行「法人鏈結產學合作成果發表會」，整合13家法人共同推動58件成功合作案例，促成業界投入2億元。在成果發表會上，科技部也針對今年成果案源選出前三名，其中，長庚醫院廖健宏醫師團隊透過法人工研院加值的「近端監測吞服型無感式科技系統」獲得績優案源第一名。長庚醫院廖健宏醫師表示，這套系統是可供加護病房病患使用的口服感測器，經由法人加值後，有機會創造每年12億美元的市場，成為本次成果展最大亮點。

-f長庚醫院廖健宏醫師團隊透過法人工研院加值的「近端監測吞服型無感式科技系統」獲得績優案源第一名，該案源有機會創造每年12億美元的市場。圖／蔡淑芬

「法人鏈結產學合作成果發表會」串聯「法人鏈結產學合作計畫」、「科學園區生醫創新聚落整合推動計畫」、「新型態產學研鏈結計畫」三大計畫，共同展出超過50件透過法人加值的產學合作成功案例。科技部專門委員江增彬專委出席發表會時表示，「法人鏈結產學合作計畫」6年來串連跨部會不同領域專業法人，挹注法人技術能量與豐沛產業經驗，吸引業界投入逾10億元，促進學校研究成果具體產業化並推動國家技術創新。

針對政府鼓勵年輕人投入新創，促進臺灣產業創新轉型，江增彬專委認為，法人鏈結計畫中參與的法人單位都擁有豐富協助新創經驗，藉由這些經驗可以扶植具潛力案源進一步成立新創公司，協助在專利佈局、技術加值、行銷推廣，事實上，6年來也具有不錯成果，至今已扶植了20家新創企業。

挖掘學校潛力案源 避免遺珠之憾

有別於學校的育成中心或技轉中心，江增彬專委說明，育成中心或技轉中心主要對象是已具市場性成熟的技術，不過，學校老師以學術研究為主，比較缺乏產業經驗，法人鏈結計畫主要針對離產業應用尚有一段距離的潛力案源，透過法人加值，補強產業應用不足之處，以避免優質技術研究被埋沒，有遺珠之憾。

除了挖掘校園優質案源外，江增彬專委說，法人鏈結計畫也透過BootCamp訓練營以多元化的課程訓練，協助學校團隊學習產品市場定位、專利布局、技術商品化及市場定位等各種落地的經營策略，為未來產業化實務超前部署，在過去6年中，也已培育人才2,812人次。同時，也透過產學媒合服務團拜訪437家學校，建立2,529位老師網絡，未來更將納入博士生人才培育，希望透過實作案源過程，讓博士生達到學用合一，進而為台灣產業培育出專業人才。

江增彬期望，透過整合法人的力量，在疫情艱困時期，扮演產學中銜接的角色與加值，讓業者創造更大的經濟價值，使學界研發成果得以應用，共同合作組成堅強的科技生態鏈。