台灣三角楓種子觸發靈感 陶藝藝術家賴羿廷創作出作品「天使之翼」

賴羿廷作品「天使之翼」造型靈感來自一顆台灣三角楓的種子。三角楓開花後隨即結成翅，猶如天使的翅膀。圖／賴羿廷提供



陶藝明日之星賴羿廷以傳統為底蘊、傳承與蛻變的意念，將傳統製作大水缸之「手擠坯「技法予以運用、轉換，進行現代陶創作，同時利用手擠坯一體成形的特性，協助成形的當下性，立即與快速地變換，克服機器製作難以達到的角度變化。

賴羿廷創作以「生活藝術化，藝術生活化」的美學、美育概念，融入佛、道、禪、老莊哲學思想與美學，以隨心自在造型的手擠坯成行方式，融合易經一陰一陽謂之道之「陰」、「陽」、「虛」、「實」內涵，轉換成立體造型的空間意念，以抽象的形式，創作現代陶，試圖聯結宇宙自然生命之脈動，與闡述個人對生命的體悟。

一個偶然的機會，一顆美麗的台灣三角楓種子飄落在賴羿廷的眼前，觸發其靈感，創作出作品「天使之翼」。賴羿廷說，三角楓開花後隨即結成對生之翅果，翅果長約3公分，水平展開彷如天使的翅膀，因此取名為天使之翼，底部種子如男女臀部相對，如同人類孕育生命的象徵，展開雙手迎接一切，充滿希望與生命力張力，為此作造型源頭與對生命力之表達。該作品目前已創作兩個，一黑一白，白天使為了悼念凹凸攝影公司首席攝影師陳正國的突然離世。

陳正國是從賴羿廷第一個創作品拍攝到接近首展前三個月，相約拍攝第一個白色創作品時前四天，突然心肌梗塞，幾天後離世，所以白色天使之翼還來不及讓他拍攝。在賴羿廷4年半的創作以來，均親自一個個作品運到台中去給他拍攝，從不認識到即熟稔，陳正國對賴羿廷的作品瞭若指掌，所以一看作品就知道怎麼拍攝出賴羿廷要的禪意、寧靜雅緻的氣氛，四年多來，他為賴羿廷作品拍攝，幾次自主消假協助完成，其專業與認真負責的態度深深的感動賴羿廷，然卻遺憾的無法陪伴賴羿廷完成首展時所有作品的拍攝。然，賴羿廷的畫冊作品大部分均為陳正國拍攝，為感念其相助，賴羿廷在畫冊中特別編輯一篇悼文，並送給他的家人永遠留藏。