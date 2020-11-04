絕對伏特加ABSOLUT 推出全新限量版瓶身設計 ABSOLUT MOVEMENT表彰團結與包容的力量

絕對伏特加Absolut日前宣布於 11月 4 日起推出全新限量版瓶身設計 「Absolut Movement」，藉此鼓勵懷抱不同觀點的人們齊聚一堂，建立彼此更深刻的連結，也據此支持正向社會運動的精神。

台灣保樂力加行銷總監方淑芬表示，人本來就具有社會性，且團結一致時力量更大，人人都與眾不同，這種多元性是相當重要的資產，凝聚不同觀點時，我們就能共同成就偉大。而絕對伏特加Absolut長期以來始終重視包容與團結的價值觀，「Absolut Movement」全新限量版瓶身設計目的即為表彰匯聚多元觀點和意見，並促成正向社會變革的人文精神與集體行動。冰霜藍的玻璃酒瓶，與向上的螺旋圖案設計，代表變革永不止息。我們用螺旋動態的意象來表現追求集體進步時所展現的正能量與社會向上提升的過程。

Absolut Movement瓶身的關鍵視覺設計採用明亮、相互交織的顏色，加上激勵人心的詞句，表達了 絕對伏特加Absolut 始終致力追求團結多元意見的價值。圖／業者提供

Absolut Movement瓶身的關鍵視覺設計採用明亮、相互交織的顏色，加上激勵人心的詞句，包含 Stand Out（挺身而出）、Unite As One（團結致志）、March Forward（向前邁進）、和Shift Views（改變觀點）等。這些詞句表達了 絕對伏特加Absolut 始終致力追求的價值，也就是團結多元意見。

絕對伏特加Absolut 除了採用其獨特的製造工法，在選擇成就獨家風味的原料時，也堅守品質絕不妥協，堅持只用天然原料來打造口感豐富、圓融、繁複卻也滑順濃醇，既有穀物獨到風味，也帶有一絲果乾氣息的伏特加。

更多相關訊息請見 絕對伏特加Absolut網站：Absolut.com或追蹤 絕對伏特加Absolut 官方Instagram 帳號 @absolutvodka

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