中壽提升數位力 做好接軌 IFRS 17接軌四大準備

國際會計準則IFRS17即將於2023年生效，台灣則預計於2026年上路，同時主管機關也宣告台灣將於2026年同步接軌國際清償能力制度(ICS)。由於涉及的準則要求複雜，資料準備的需求更為細緻，主管機關期望業者拿出轉型決心，共同為保險業經營奠定更強壯的基礎。對此，中國人壽提早規劃並積極展開接軌工作，配合主管機關迎接挑戰。對於導入需投入的人力與成本，中國人壽目標不僅只為達成合規需求，更希望藉此接軌契機，作為企業在系統、人才以及管理轉型上的驅動力。主要準備工作內容包括四大面向，包含系統佈建、商品調整、人才培育以及公司治理。

一、系統佈建：攜手SAS專業系統，共同建構高效平台

中國人壽領先業界佈建系統，因IFRS17要求保險公司不僅需要以「分組、模組化」方式管理保險合約，更要在有限時間內實現複雜的財務報告內容，所以選定具全球建置經驗的SAS作為合作夥伴，導入高彈性且具備擴充性的解決方案，高效進行從IFRS17計算到財務報表產製的作業流程，並結合資料管理與流程管理功能，不僅滿足合規需求，並構建未來經營管理分析的數據基礎。

二、商品調整：推廣保障型商品，負債成本持續降低

中國人壽一向注重資產負債管理，公司淨值比及RBC皆遠高於法定要求，穫利穩健。在經營團隊長期不斷努力之下，中國人壽負債成本持續降低，並優化商品結構。此外，主管機關推動保單的保障門檻政策與公司未來推廣保障型商品的方向一致，將可增加死差益的穩定利潤。未來公司負債成本持續下降，搭配保障型商品的持續推廣，預期在新制度接軌前中國人壽已做好充足的準備。

三、人才培育：專設部門執行IFRS 17業務，培育轉型人才

為及早因應IFRS17帶來的衝擊，中國人壽在去年8月成立專責部門，由總經理親自領軍，除了面試每一位專責主管人選，也實際參與每一場教育訓練，隨時瞭解國際最新準則變更以及產業動態，並與精算、財會與資訊團隊，調整設計適用IFRS 17相關資料、系統、作業流程，建置相關模型以及擬定會計政策等。

中國人壽將此次導入IFRS17系統專案，定位為數位轉型的觸發點，從人才培育、到改變行之有年的績效管理方式與內部作業流程，在在都顯示出決心，不只是系統的轉型，更是人才與管理的轉型，在實施過程中，培養瞭解精算、會計、IT、投資、風管、營運等跨領域人才，都會是未來迎接新制度轉變的重要資產。

四、公司治理：導入營運管理策略思維，並持續推動永續金融

藉由此次IFRS 17導入契機，中國人壽重新規劃建置財務報導流程，納入營運管理的策略性思維，建構可支援大數據分析管理決策平台，以自動化方式串接各系統間資料流，強化作業流程管控，並因應大量財務資料產生，結合業務相關資料進行業務財務資料交叉分析，藉此推升公司的長期競爭力及達成價值持續成長的目標。

中國人壽長期重視公司治理，持續積極投入接軌國際，以最高標準自我要求，邁向標竿，唯一連續2屆獲得中華公司治理協會CG6012(2019)公司治理制度評量「特優認證」的上市公司。同時，中國人壽對 ESG 議題高度重視，也持續深化永續公司治理文化，目前已有多項計畫項目超前達到主管機關推動之「公司治理藍圖 3.0」三年擘劃願景。

中國人壽除了積極佈建系統並調整商品策略外，也在財務穩健及公司治理等各面向上持續精益求精，與日前金管會黃主委在媒體採訪時，建議保戶可參考之壽險公司五大指標方向不謀而合。面對2026年即將到來的新制度，中國人壽將會做好最充足的準備。