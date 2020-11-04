廣積科技囊括2021台灣精品六項大獎

工業電腦與嵌入式系統領導廠商廣積科技(股票代號: 8050)於剛出爐的第29屆台灣精品獎選拔再度連莊，共計六項創新產品獲得肯定，勇奪大獎！由經濟部國際貿易局主辦的台灣精品獎被譽為台灣產業界的奧斯卡獎，每年依據研發、設計、品質、行銷及臺灣產製五大構面進行評選，廣積已連續四年獲得評審青睞獲獎，充分展現其優異的產品研發、設計與製造能力。

此次獲獎的六項產品分別是SP-63E 24螢幕輸出電視牆數位看板播放系統、AMI230工業級AI人工智慧電腦系統、MPT-1000R智能交通控制計算機、MPT-8000AR智能交通圖像加速計算機、MRD-286軌道交通EN50155認證28.6吋長條型螢幕以及VINO2100人工智能影像辨識自助服務機。廣積科技產品企劃協理林韋成表示，目前正夯的AIoT智慧物聯網發展趨勢已為整體產業帶來全新的動能，因此，廣積以自身專精且深耕已久的工業電腦研發強項結合AI繪圖運算功能，針對各式不同的應用領域進行產品開發，期望能提供創新、強固且品質優異的工業級產品，為AI人工智慧運算市場帶來更多的發展動力。

跟Intel獨家合作開發的SP-63E可透過HDMI外接最高達24個螢幕，提供最佳性能和成本優化的電視牆或電子菜單看板解決方案。MPT-1000R和MPT-8000AR是廣積特別為車載智慧聯網需求而研製的軌道專用抗震嵌入式系統和高階伺服器系統，兩台系統皆通過EN50155認證以及EN45545防火測試標準驗證，可廣泛運用於軌道交通領域，如智慧型監控設備、車聯網管理等。MRD-286則是專為智慧型交通運輸市場應用所設計的28吋長條型螢幕電腦，可當作乘客資訊系統安裝於軌道列車車廂中或行車月台上，提供行車資訊與多媒體娛樂廣告等訊息。AMI230為特別針對工廠自動化所量身打造的工業級AI人工智慧電腦系統，可應用於AI工智慧檢測以及AIoT智慧物聯網等。VINO2100是專為數位自助服務系統與影像辨識應用市場所開發的人工智能影像辨識自助服務機，可快速進行影像辨識運算，為一新世代的智慧平台。