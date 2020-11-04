思維家具 讓你不花大錢也可以買到頂級床

讓消費者 不再買到黑心床墊

想要睡上一場安穩的覺，就要有好的床墊，市面上床墊百百種，思維家具用工廠直營的方式，讓消費者用最實惠的價格買到市面上高級的床墊。坊間許多業者，用劣質甚至回收的材質欺騙消費者，或用過度誇張的行銷包裝去宣揚自家產品，過去也不少民眾買了二手材料製作的床墊，有些不肖業者用回收的彈簧床重製床墊，更讓許多消費者求償無門。

睡覺的時間占了一個人生活日常的三分之一，好的床墊讓你上天堂，不好的床墊則讓你痛不欲生，建議民眾購買床墊時一定要試躺，並且要確認有無異味或是要詢問床墊上的彈簧是否是全新的，更要檢查床墊上的繃布，現在的人睡覺睡到腰酸背痛，甚至脊椎受傷，這都是因為床墊支撐力已經消失，如果一開始躺上去彈簧有100分向上的支撐力，經過時間與睡眠習慣，一躺上去凹陷了力量往外散，承重的基礎就消失了，所以如果用了劣質品，這也讓人睡眠品質變差，影響你的作息。

而思維家具有別於傳統，在建立市場跟面對客戶群 ，團隊每天都有很多問題要面對與思考，從累積的經驗中不斷改進，不斷的調整與修正，期望能打造一個讓所有人都可以放心選購家具的地方，打造不論是人生第一個家還是改善現有居住的環境，思維家具把出產的床墊做得更好，更貼近每個人的需求，讓大家更了解產品以及如何建立消費者的信賴等。

思維家具販售各式床墊、寢具、居家用品等。圖/思維家具提供

好的睡眠就要選好床墊，而床墊正是思維家居的主打商品，思維家具的創辦人表示，原本創立思維家具的初衷很間單，只是想把數十年經過反覆測試的製床經驗，分享給擁有睡眠困擾或長期失眠的人，也希望教育消費者，購買商品不是從價格來評斷一切，也不要有品牌迷思，買的應該是商品而非廣告，台灣的製床產業相當成熟，只要找對工廠，不用花大錢也能買到好床墊。

思維家具在網路上熱賣的商品有梵谷之夢、沉睡四季、羊咩咩，都是熱賣的床款。實木床架與枕頭也是常銷商品，迎接雙十ㄧ的活動，滿萬折1100的活動，來選購的人還可以玩幸運輪盤抽獎。

思維家具的創辦人，原本從事家具批發，後來轉型直接面對零售通路的客戶，與網路的電子商務客戶，在未來的事業發展規劃、希望從這一間店開始，之後在全台灣各地都能開設分店，讓各地民眾都可以買到思維家居的產品。

思維家具網站：

https://www.imswitchhome.com/