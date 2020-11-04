FARZO花柔自然萃 歡慶雙十一 好康優惠登場

台北同志大遊行 10月31日 登場，今年FARZO花柔自然萃響應「同志驕傲月」跟「萬聖節」祭出花柔十大花仙子在台北同志大遊行曝光，模樣相當吸晴。FARZO花柔自然萃除了獲網紅最愛品牌之一，也深受同志朋友喜愛，目前北部已有六家專櫃，台北新光三越A8周年慶日前才邀請人氣歌手陳零九擔任一日店長大力推薦，當日信義A8專櫃更湧進近百位迷妹們支持，更獲得不少網紅設計師跟同志朋友推薦。

FARZO花柔自然萃是專業純植物性洗髮精，同時有十種不同的植物性配方，像是洗髮的種類分別有茶樹精油、玫瑰、米糠、鳶尾花、青檸艾草、依蘭精油、咖啡因、檜木、七葉樹、大馬士革玫瑰的洗髮品，每一款洗髮精也都有不同愛好者，象徵彩虹的多元性，且包裝也非常精美。在10月31日台北同志遊行，FARZO花柔自然萃也出其不意邀請十位花柔先生擔任花柔十大花仙子在同志遊行中出場，而同志遊行今年剛好也遇到萬聖節，在十一月底前，同志情侶到專櫃打卡，即可獲得限量50M體驗組隨機一瓶，數量有限，贈品送完為止!

FARZO花柔自然萃這十款洗髮精不同的味道也代表著不同的性格，像是保健頭髮的有咖啡跟敏感性頭皮用的木質調檜木，是成熟沉穩性格的男生可以使用，而茶樹、青檸艾草、七葉草和依蘭有特別去油跟去頭皮屑的天然配方，適合喜歡清爽乾淨的人使用，另外大馬士革玫瑰跟鳶尾花具有保濕效果適合浪漫細心的人使用。另外女生也喜歡的像是Jo Malone香水味道的米糠跟歐舒丹玫瑰潤髮一樣香味的四個皇后，來自四個不同國家的玫瑰香味，也大受同志朋友喜歡，許多同志朋友用完，也愛上FARZO花柔自然萃的植物性洗髮及洗髮的純植物花香味，洗了柔順且天然，同志朋友更在乎美的細節，FARZO花柔自然萃更被同志朋友譽為幸運信物之一。

FARZO花柔自然萃是台灣在地MIT研發，國外進口原料，以大自然植物為配方，無矽靈添加，用植物的力量守護您的髮肌，皆可安心使用。FARZO花柔自然萃除了十月三十一日歡慶同志驕傲月，也將迎接十一月雙11狂歡購物節，好康優惠活動從10/26-11/12在網站上做雙十一檔期期間做熱購商品的爆發期，凡在FARZO花柔自然萃購物商城專區任選3件8折 / 任選6件68折，在雙十一檔期11/10.11.12三日限搶爆品 (買一送一)。

FARZO花柔自然萃公司官網：https://www.farzohair.com