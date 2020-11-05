即時監控腹內壓 PressureDOT降低致死率

工研院加值開發 監控膠囊有機會年創12億美元

由工業技術研究院所執行的科技部109年「法人鏈結產學合作計畫」，台北長庚醫院廖健宏醫師的「近端監測吞服型無感式科技系統」，獲選生技醫材亮點案源。目前市面上並沒有類似產品，他粗估，此技術每年將會有12億美元的市場。

「近端監測吞服型無感式科技系統（PressureDOT）」是微小膠囊化壓力感測器，口服入消化道後，提供準確即時監控，有望將病人致死率從約莫50%降低至5%。並且減輕醫療照護者負擔，提早偵測出問題、減少併發症的發生，降低預防性手術、提高病人存活率，降低器官衰竭比例等等。

腹內高壓（Intraabdominal hypertension）是加護病房常見、致死率極高的併發症。過去因加護病房重症專責醫師人力不足、工作負擔過重，導致醫師無法即時診斷出腹內高壓並給予治療。於是廖健宏針對此痛點，開始投入研究。

廖健宏表示，所有概念起源於一次餐桌閒聊，他提出Unmet Need，卓博士說明了技術可行性，何東儒醫師分析可能的潛在市場。經過討論後，完成了產品概念。圖／ 廖健宏提供

工研院專案經理陳廷軒指出，他們開發出全世界最小的無線腹內壓力感測裝置，透過醫療用無線傳輸，即時測量重症病人腹內壓力，提供超過144小時壓力變動趨勢，協助判斷腹內壓是否超過警戒值而影響血流灌注，提供醫護人員精準的腹內壓資料，以協助正確的醫療處置。

PressureDOT包含壓力感應偵測器，數據輸入及輸出儲存韌體，內置電源系統；訊號接收用外部天線陣列，及輸出後數據分析整合軟體。

除了硬體外，資訊整合也是團隊聚焦的項目。一般院所缺乏資訊整合工具，使得醫療數據未被充分利用。為了採集醫療數據，PressureDOT團隊結合追蹤器與感測器打造連續性腹內壓偵測器統，自動化無線傳輸將能節省人力，並讓醫護人員即時做出反應。

PressureDOT 產品使用示意圖。圖／廖健宏提供

法人鏈結計畫串連業界資源 為台灣注入新創活力

研發過程中，遇到技術與法規整合測試的困難，加上欠缺醫電安規IEC 60601概念，外露的感測Sensor遭遇到靜電，常常於測試中導致雛型產品燒壞等情形。廖健宏指出，參加法人鍵結計畫後，針對醫療器材需要接受的法規跟檢驗測試，帶給他們團隊很大的協助。尤其在電性安規和相關檢驗出來之後，協助進行電路和組裝上的調整。

廖健宏也表示，在多次會議和交流中，工研院和法人鍵結計畫的工作團隊，除了實質給予工程許多幫忙外，還提供豐富業界資源，協助他們和許多法規諮詢、器材製作、產品檢測的顧問和協力廠商連結。最重要的是，給予團隊心理上的強化，他說：「創新是一項很多難的事業，需要很多人齊心推動，才能讓計畫從學研變成產品，從產品變成商業，這一段的心理支持，可以算是最大的收穫。」

陳廷軒提到，「時間」是新創公司很重要的一個關鍵要素，在計畫協助下，加速整體開發時程。如何有效地協助完成產品開發通過認證，更是切入市場與獲得資金投入的關鍵指標。因此法人鏈結計畫扮演領航者的角色，帶領新創公司度過初期的死亡之谷。

PressureDOT 產品使用示意圖。 圖／廖健宏提供

除此之外， 透過法人鏈結計畫 ，有效連結相關不管是資金、技術、製造，或是相關所有新創所需要素，提供有效且精準的協助。 陳廷軒強調，產品原開發預估時程大約一～二年，但透過計畫協助後，大大減少時程，預估明年第四季即可進入美國FDA。

另外，「近端監測吞服型無感式科技系統」成為109年度第一梯次價創計畫Phase1案件，計畫經費3,100萬元，並取得新創募資之廠商投資意向書達300萬美金。