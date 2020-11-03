臺灣運動創新加速器攜手臺灣迪卡儂、味全龍職業棒球隊 共同推動運動科技產業

臺灣創新加速器(HYPE SPIN Accelerator Taiwan) 第4期培訓專案與臺灣迪卡儂及職業棒球隊合作，其中新創團隊臺灣環保肉桂衣KOUP（景曜實業）和南韓機能服飾Wave Wear與職業棒球隊合作進行產品驗證，讓球員穿其產品，驗證市場實際需求。第5期也將繼續與臺灣迪卡儂及職業棒球隊合作，共同討論並提供合適團隊進行產品測試的概念驗證（Proof of Concept），期許能帶給創新團隊更多產品成長與人脈拓展的機會。

由教育部體育署、國立交通大學產業加速器中心與以色列運動網絡HYPE Sports Innovation共同為運動科技新創打造之臺灣運動科技加速器，至今已舉辦4期培訓專案，共培育國內外44個新創團隊，協助運動科技新創獲得募資共3億臺幣，同時串聯如迪卡儂等企業及日本、德國等海外市場，結合國內外師資、投資人與企業資源，全面推動運動創新產業。

教育部體育署主任秘書葉丁鵬(左)、交通大學加速器中心主任黃經堯(右)與透過線上參與的HYPE Sports Innovation營運長Zvika Popper於活動第一現場合影。圖／業者提供

第5期專案啟動日（Kickoff Bootcamp亦特別安排運動創新科技相關講座，邀請國立交通大學產業加速器中心(IAPS)執行長林伯恒、迪卡儂創新設計與原型製作主管范宏章與優秀畢業團隊勁格貝爾運動科技(Jingletek)執行長林敬倫、優力勁聯(Uniigym)執行長林煜傑分享迪卡儂與新創團隊的合作經驗，經由雙方觀點讓與會者更深入了解企業與新創團隊間的合作發展。