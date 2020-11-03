《逆統戰》把「反中」做成好生意

文／劉燕婷、袁愷勳

近期中美對峙加劇，遂令沉寂已久的煙硝味再度湧現，瀰漫台海上空，解放軍機多次逼近，是為1996年台海危機後最大動作。與此同時，台灣網路論壇再次出現關於兩岸軍力、國際援助、統戰方式的「兵推」熱潮。而在8月17日上線集資平台、目標10萬的桌遊《逆統戰》則募資突破新台幣1,900萬，更宣佈要開發單機遊戲、手遊和桌遊。

《逆統戰》遊戲概念源自於2017年的網路文章，宣稱「對共產黨逆向實施統戰」——聯合一切中共的敵人，打擊中共。這款「反共」遊戲與現實世界中台海緊張局勢相對照，充滿著台灣社會對於兩岸和大陸的奇詭想像。

用桌遊實踐「中國崩潰論」

桌遊《逆統戰》全名《逆統戰：致地與海的革命者》，故事內容主打7大陣營對中共的反抗，玩家可選擇扮演台灣、維吾爾、「藏國」（西藏）、蒙古、哈薩克、香港、「滿洲」（東北）中任何一角，以宣傳、資助、間諜、武裝、內鬥、交通、列強奧援等途徑，瓦解「紅軍」（中共）陣營。

如此鮮明的政治色彩，源於政治化的組織規劃。《逆統戰》看似在近期大紅，實則可上溯自2018年的政治宣傳；其如今以「ESC團隊」（台灣境外戰略溝通工作小組）作為遊戲開發團隊之名，但真實設計、宣傳單位仍與2018年一脈相承，由「島民抗中聯合」（簡稱島抗聯）統籌規劃。

島抗聯於2016年11月成立臉書粉絲專頁，主打「抗中漸獨」、「脫華入世」、「強化建軍備戰」、「永遠分裂兩岸」等論述；並自詡「鷹派台獨」組織、經營網站「台海之鷹」，同時轄有「島民抗中會社」、「島抗社軍事部」等單位。

平心而論，反中雖是台灣聲量越來越大的「政治正確」，但法西斯論述仍是少數，極右的島抗聯只能在政治版圖邊緣活動，且曝光量極低。但2018年2月起，其趕搭二次元潮流，於網上發表名為《逆統戰》的政治活動，將過往的政治論述包裝為擬人化遊戲，呼籲主角「台灣人」應聯合維吾爾人、蒙古人、藏人、哈薩克人、香港人等，對中共「逆統戰」。並表示自己已與香港民族陣線、滿洲國協和會，以及某些蒙古國愛國團體全面結盟，遊戲中的「香港人」一角便由香港民族陣線參與設計命名。

消息一出，不僅順利吸引不少流量，也讓精緻的人物造型在網路廣為流傳。島抗聯更宣佈進軍遊戲市場，表示若有盈利，將用以付諸現實生活的「逆統戰」。然而2018下半年起，島抗聯宣稱遭遇「人力與資金瓶頸」，暫停遊戲研發。直到2020年，《逆統戰》再現募資平台，活動又捲土重來。

ESC團隊向本刊表示，其實2018年初時遭遇資金困難，高知名度並未增加資助者，之後一年內，很多本來以為政治立場上願意支持的台灣金主，出乎意料地都因擔憂惹禍上身而停止贊助。工作團隊因此決定，靠賣遊戲賺經費。

精準鎖定「反中」市場

綜觀此次募資態勢，達標之快可謂秋風掃落葉。活動於8月17日20時上線，在3分鐘內輕鬆達標新台幣10萬元，更在半小時內突破100萬元大關。如今贊助金額已超過1,900萬，遊戲團隊因而宣佈啟動手遊開發計劃，可謂台灣桌遊界少有的成功案例。

之所以會有此現象，則與島抗聯精準鎖定台灣市場偏好有關。首先，在故事背景設定上，《逆統戰》套用台灣近年流行的「中國非國」、「漢地十八省」與「中國本部」（China Proper）視角。這套觀點認為，當今中國的「合法領土」僅限漢人聚居的「兩湖兩廣兩河山，蘇皖浙贛雲貴川，西北陝甘閩東南」；其餘諸如蒙古、西藏、新疆、東北（其稱滿洲）等，皆為「非法佔領」。這般主張既有日本藉以侵華的「滿蒙非中國論」底色，也能與台灣當今政治正確相共鳴。

另一方面，根據團隊自述，其和一般「台派」或「獨派」組織不同處，就是政治彈性很廣，並高度接納「華獨」。此外，也和支持三民主義的團體保持合作，甚至是中國大陸的自由派與底層人士等。為了在元素設計上盡量貼合現實和歷史，團隊成員也有少量蒙古人、香港人、回族穆斯林等，增廣遊戲受眾。

在廣納各政治光譜的脈絡下，即便遊戲設計充斥著對少數民族的東方主義奇想，並在歷史資訊方面出現不少謬誤，台灣消費者依舊一廂情願，全然不顧各方脈絡與目標差異，在這浪漫的聯盟異想中尋求主體性。而島抗聯更因應近半年的香港局勢變動，將在2018年版本中位居倒數第二位的「香港」一角，提升至遊戲角色首位，顯然極能體察市場風向。

此外，這個遊戲從設計到募資的過程本身，其實也是台灣主流意識的再現。跳脫虛擬空間，「反中」在現實生活難有尊嚴：在國防場域，兩岸如今軍事優勢逆轉且差距不斷拉大；在經貿領域，台灣高度仰賴大陸市場，許多台籍青年也赴陸工作。缺乏客觀條件的高聲反中，結果便是普遍的「靈肉分離」，許多人成天說抗中保台，轉身卻又得依賴對岸這個龐大的經濟體過活。安全結構既難顛覆、經濟又無法脱鈎，現實困境促成了漸強的心理實踐需求，人們因此更要在集體精神上遂行反中獨立夢。於是文創產品但凡主打反中，便幾乎是台灣市場的票房保證。

不過，儘管反中有其市場，但並不代表台灣完全抗拒與中國有關的娛樂商品。ESC團隊舉迪士尼真人版《花木蘭》電影為例：「我們其實不認為《花木蘭》票房在台灣失利，多數台灣民眾其實沒有注意到花木蘭的政治爭議，對花木蘭的抵制相當程度只限於只佔網路總人口5%的『台派同溫層』。」

但浮於虛空的高昂激情落實在文創，終究避免不了成為資本主義下，販賣情懷和幻想的產物。在現實無為之下，也是一場屬於部分台灣人的綺麗之夢。隨著兩岸的情勢更加嚴峻，《逆統戰》的出現，除了能窺見台灣部分群體對於兩岸情勢的想像，也是將國際情勢、政治活動受到掣肘的「悲涼無力」，轉而投射於文化娛樂的「積極主戰」。

在注重「情懷」、對政治高度關注的台灣，即使無法將這份激昂作為轉動現實的金鑰，終能化為遊戲中的熱血叫喊，暢一時之快。作為主打固定客群的文創商品，已經遠遠足夠。

本文來源：《多維TW》月刊060期