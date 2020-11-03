從五條人到賣魚哥 「草根」正當時

文／蔡苡柔

超級英雄、光鮮亮麗的偶像，過去一直是人們所崇拜的目標。但今年夏天，中國大陸綜藝節目《樂隊的夏天》第二季，觀眾卻被穿著隨意、歌曲風格接地氣、說話有趣的樂隊「五條人」給打動，「撈五條人」成為中國大陸網友的共同記憶。而在疫情期間，沒有演藝工作的新加坡藝人賣魚哥王雷，吸引星馬和兩岸三地網友進直播間「鬧」他，接地氣地有問必答，比其他直播帶貨主播更有「煙火氣」，得到大眾的追捧和喜愛。

如今，觀眾對於過去的「英雄崇拜」則開始有了反思。《黑袍糾察隊》（The Boys）成為美國最受歡迎的反英雄影集，劇中擁有光鮮亮麗形象的英雄，卻是偽君子、反社會人格。卻被沃特公司包裝成拯救世界的英雄。素人組成的黑袍糾察隊則不時出面制裁他們，實現另一種正義。

「草根」、「煙火氣」對比「光鮮亮麗」、「呼風喚雨」，在現今階級差距拉大的世界，象徵多數人的心聲，也逐漸被珍惜重視。東方娛樂圈到西方娛樂圈，正吹起一股「草根」的風。

不避缺點 反成優點

《樂隊的夏天》是大陸的選秀節目，透過樂團PK賽，選出最火熱的樂隊，在近乎樣板化、有固定流程的綜藝節目之中，五條人卻不按牌理出牌，才一出場就要求換歌，使得舞台燈光、歌詞等配置都跟不上，也因此被淘汰。但他們憑著自然灑脫的態度、逗趣的發言而圈粉無數，貼近生活的歌詞、身上的煙火氣、不樣板化的舉措，成為最吸引人之處。他們因此得到粉絲們的「復活」投票，次次被救回舞台。「撈五條人」頻頻上熱搜，網友們也都玩得不亦樂乎。

舞台上，五條人灑脫到不行，舉止不拘小節，對音樂執著和純真。主唱仁科在節目錄製睡著、因為換歌怕連累導演，而抱歉說「要不你換個工作吧」，都被做成哏圖廣為流傳；仁科和團員阿茂獨特的穿搭風格也引起廣泛討論。

五條人「寧願土得掉渣，也不願俗不可耐」的態度，體現在各方面。主持人要他們描述人生三個「高光瞬間」，比起其他人提到參加綜藝節目、音樂節，以及吸引了多少觀眾等，仁科卻回答：「我出生，我活著，我來了。」網友對此評讚：「活得很純粹」、「比起樣板回答，他很真」、「活著就是最具代表性的事情」。此外，仁科提到自己四處投靠朋友，16歲時獨自離鄉，並分享自己生活的零碎片段，都令人感到可親可共情。對照必須「處處完美」的偶像，五條人不掩飾缺點的風格，反而變成一種優點。

而在疫情期間，轉換跑道直播賣海鮮的新加坡藝人王雷，同樣圈粉多多。在他的直播間出現越來越多喜歡問他奇怪問題的網友，而他或逗趣回懟，或是氣憤地說「你XX咧！」、「林北XX」，這些直率的回應使他被封為「祖安賣魚哥」，更讓「林北」一詞衝上微博熱搜，被笑稱是憑一己之力推廣閩南語的直播主。

綁著頭巾、認真賣魚，嗆網友但是有問必答，比起光鮮亮麗有專業台詞的直播主，王雷隨機的發言、偶爾真性情的展現，不斷吸引更多人逛進他的直播間。有趣的是，賣魚哥的直播間即使衝進了來自各地網友提奇怪的問題，大家卻很有默契地不以政治問題為難他，更在有網友觸及敏感議題時彼此提醒，希望他不受政治問題所擾。兩岸三地網友在賣魚哥這裏意外地和諧共存。

寬大的襯衫、略帶點鄉音的談吐，不得體、不亮麗的形象，卻是五條人和賣魚哥圈粉成功的主因。因為他們讓人感受到一種不同於其他螢幕前直播主、明星照著腳本走的人味，於是被做成迷因圖，傳遍網路。「土」獲得許多人的「共情」，成為最新的潮流。

如何「不走味」

然而，當草根的價值看起來受到珍視，當五條人一再被粉絲投票「撈」回舞台，我們真的讚揚「草根」嗎？

十年前，有個叫作「旭日陽剛」的農民工樂團，在簡單的屋子裏，桌上擺著幾只酒瓶，裸著上身對著麥克風翻唱汪峰的《春天裏》而爆紅。網友評論：「汪峰唱的是搖滾，他們唱的是生活。」

「旭日陽剛」的王旭和劉剛都是北漂，到大城市搏一個翻身的機會。喜愛音樂的兩人，在下班後都會唱一首，結果因為《春天裏》影片在網上爆紅，兩人接著參與《星光大道》、《我要上春晚》，並演唱《春天裏》紅遍大街小巷，身價水漲船高，開始接大大小小的商演。但隨後汪峰以版權和希望他們有自己的創作為由，禁止他們再以《春天裏》接商演，對他們的事業造成打擊。2012年更因劉剛開豪車打人一事被網友抨擊，即使劉出面澄清並無打人情事，他們的聲望也因此下滑。

旭日陽剛走紅後被網友批評的一大原因，在於他們以農民工的身份出道，但後來並沒有保持「簡樸」、「低調」的生活作風，而被批評是忘本。劉剛對此回應：「雖然我們是以農民工這個身份被大家認識的，但是我們現在有錢了，為什麼就不能改善一下自己的生活？我們的錢又不是偷來的、搶來的。」由於土味不再，沒了「草根」的標籤，在走紅曲被原作者禁唱後，他們隨之失去了優勢，聲勢崩跌。

對於草根藝人、接地氣的小人物，群眾似乎更多了很多寬容。只是一旦名氣加身後，非議也隨之而來，若是不再草根，就免不了被批評「走味」。如今，娛樂產業其實已經收編了「草根」這個特色，作為吸引流量的標籤。

細看《樂隊的夏天》第二季的比賽機制、綜藝剪輯，身為「草根」特色團體的五條人為節目帶來流量，製作單位設計群眾投票救回的機制，為節目增加網路關注度，五條人得以順利晉級。而觀眾對「草根」的喜愛，成為社群時代的流量，所化成的利益最終也被收進娛樂產業的金庫。

在面對走紅後可望加身的代言、商演等利益，這些草根人物有可能抹去原有的煙火氣，甚至讓觀眾忽視他們原本的專業。當樂隊的「個性」、「行銷」遠大於對該樂團音樂風格的介紹，「草根」標籤及其賺取的流量，其實也和偶像的「人設」一樣，成為娛樂產業鏈的一環。這或許也正如五條人曾表示的，之前不參加這類節目，就是擔心「紅了之後會怎麼樣」，而他們現在確實正在經歷這個過程。

難逃資本收編？

與「草根」、「平民」同樣開始吸引人的，還有階級議題。延續今年奧斯卡《寄生上流》、《小丑》的階級翻轉熱潮，今年艾美獎破天荒橫掃喜劇類所有獎項的《富家窮路》（Schitt’s Creek），則是講述一個富有家庭到一個偏遠小鎮重新回歸「一般人」生活的故事；《黑袍糾察隊》受追捧，也是同樣的情況，對抗「超級英雄」的平民，其實才是真正的英雄。這種熱潮下，在階級頂端的高位者、光鮮亮麗的明星成為配角，而一個個小人物，平凡而偉大。

這或許也是將現實的無能為力，投射到文化娛樂產業。隨著貧富差距的拉大、階級流動難度增大，於是寄託在文化娛樂上，「草根」、「階級翻轉」遂成為娛樂消費市場上一個熱門的新取向。從流行文化娛樂近十年來的「小確幸」、「厭世」、「佛系」就可窺見端倪，不鼓勵積極的人生觀而是開始讚揚平凡，而後再進化到追捧「草根」；甚至透過諷刺、批評、揭開過去光鮮亮麗的「英雄」或「上層階級」的真面目，對無力撼動的資本結構發出控訴，追求簡單平凡、好好生活，反而成為一代人的新願望。

諷刺的是，這些故事背後的投資者一樣也都是大型娛樂公司和串流平台，探討「階級」、「草根」這類議題的娛樂商品所得到的票房與收益，最終仍是收歸於這些娛樂公司和廣告商。網路時代，真正的「草根」要出頭，的確比過去傳統娛樂產業時代容易；但在網路事業成為新的巨頭，霸佔大量的數據和資源，要在分眾時代下竄出自己的名聲並不容易，若想持續，更是難上加難。草根人物若是翻轉成有錢階級就喪失煙火氣，但持續走本來的路，可能就無法得到這麼大的曝光度。要想走到大眾面前，最終仍難免要與資本妥協。

或許在流量至上的年代，任何的「潮流」都難免受到資本的介入。但將眼光從仰視上層、明星到平視每一個努力活著的個體，其實無形中將帶來很多無法量化且不可見的細微改變，也體現了這個時代的處境與人心。

本文來源：《多維TW》月刊060期