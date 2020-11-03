數位冷戰 風起雲湧？

文／王瑩

美國科技巨擘內外交困。10月28日，臉書、谷歌、推特的CEO們自願赴美國參議院商務委員會出席涉及數據隱私的聽證會。這是今年科技巨頭高管們第二次赴國會作證。3個月前，谷歌、蘋果、臉書和亞馬遜（統稱GAFA）的CEO首次集體出席了有關反壟斷調查的聽證會。

讓這些巨頭們始料未及的是，美國眾議院10月6日公佈的報告，認為GAFA無一例外都充當了目前數位市場的守門人，制定並支配商業、搜尋、廣告、社交網路和出版的價格和規則，例如亞馬遜制定了數位商務的規則，谷歌有9款產品用戶超過10億，這提供了一個可以作為「近乎完美的市場情報」的數據寶庫。這份報告是2019年6月，美國國會對大型科技巨擘壟斷行為啟動調查的結果，係50多年來首次，意義非凡。

大西洋另一側的歐洲也在行動。在多次向谷歌、蘋果等開出巨額罰單後，歐盟監管機構正起草一份針對大型網路企業的監管「黑名單」，預料GAFA都將涉及。英國、法國和義大利等國的數位稅已開始實施，接下來，歐盟《數位服務法案》提案將於12月初提交，目標直指谷歌等公司。

美歐同時向科技巨頭「動刀」的背後，是政府和企業在全新領域的規則之爭。資本以逐利為目的，企業透過率先的技術突破迅速獲得了龐大的經濟效益，同時也趁規則空白之際，打造出一套以維護自身優勢為目的的行業潛規則。而如何構建一個照顧各方利益、公平合理的新興產業生態，是有為政府的責任；那麼，扭轉不良規則、填補空白規則，勢在必行。

其實，局面還更加複雜，案例不勝枚舉。包括：美國對陸企華為、字節跳動、騰訊等圍追堵截；印度先後封殺了超過百款中國大陸APP，並將嚴格審查另外275種應用。此外，再有美歐因數位稅問題而大打貿易戰。美國推出「乾淨網路」（Clean Network）後，中共則提出 「全球數據安全倡議」，頗有針鋒相對之意。早前中國提出了「網路主權」的概念，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）新近提出了「技術主權」一說。

這相當於各國在本國規則尚不完善且不充足之際，逕將觸角伸向了全球規則制定。事情發展到了規則尚未建立，爭奪卻已白熱化的局面。

中美針鋒相對

中美是全球數位經濟版圖上的兩大玩家。聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）2019年9月發佈的有關數位經濟的報告提到，全球數位財富高度集中於中美的商業平台。兩國佔所有與區塊鏈技術相關專利的75%，佔全球物聯網（IoT）支出的50%，佔雲端運算市場的75%以上，佔全球70家最大數位平台公司市值的90%以上。微軟、蘋果、亞馬遜、谷歌、臉書、騰訊和阿里巴巴佔有前70大平台總市值的三分之二。

如此重要的「兩極」在制定規則上分別給出了解決方案。最先是美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）8月5日宣佈構建「乾淨網路」，稱它是一個能夠「解決來自數據隱私、安全、人權方面的長期威脅之策」。

但這是一種排他性的構想，尤其是有著強烈的地緣政治競爭色彩，因為它明確指出要「解決專制敵意政權施加給自由世界的原則性合作威脅之策，例如中共」。美國官方公佈的「乾淨公司」名單中，華為、騰訊等無一在列。並且，蓬佩奧公開場合或者出訪時不斷指責華為「有國家安全威脅」、呼籲盟友抵制華為等。這就不得不讓人懷疑：美國的乾淨標準是什麼？是美國說了算還是得到全球認可的？這到底是美國針對全球的數位構想，還是要建立基於美國一家之言的「數位俱樂部」？

在美國提出「乾淨網路」之後，中國大陸外長王毅8月下旬出訪歐洲時發出「打造歐中數位夥伴，為全球數位領域標準規則作出歐中雙方的貢獻」的呼籲。中國大陸欲聯手歐盟以因應美國的意圖相當清晰。緊接著9月8日在全球數位治理研討會上中方提出《全球數據安全倡議》，近來在上海合作組織外長會、東協外長會等各個外交場合，王毅都不同程度地提到了這項倡議。從時間、內容來看，中方提議都有回擊美國攻擊、針對美國之意。

不過中國大陸並不承認這是針對美國。王毅9月11日在莫斯科與俄國外長會見記者時，稱中方的著眼點並不僅僅在於表明在數據安全方面的清白和坦蕩，而更是考慮到，如何切實維護全球數據和網路安全，真正堵住藉網路技術肆意監控別的國家，甚至侵害個人訊息隱私的行為。中方的目的很清楚，就是呼籲各國攜手，打造各方都普遍接受的數據網路安全規則，促進數位經濟健康發展。換言之，北京的說法，本質上更偏向一種數位經濟上的「多邊主義」提議。

2018年，谷歌前CEO施密特（Eric Schmidt）曾預言：「未來十年內，世界上將產生兩套截然不同的互聯網：一個由美國領導，另一個由中國大陸領導。」如今，的情況似乎在朝著這一預言發展，中方的倡議得到了俄羅斯、巴基斯坦、菲律賓的支持；而希臘加入了美國的「乾淨網路」，澳洲和英國都開始拒絕華為。照此趨勢，「數位冷戰」會上演嗎？

歐洲另立規矩

中美以技術制勝，據UNCTAD報告指出，全球70個最大數位平台市值中，歐盟僅佔4%，全球市值前十的互聯網企業中，歐盟企業無一上榜。歐洲的電商、搜索、社交等主要的數位市場幾乎全被美國科技巨頭壟斷。

歐盟對此則有清楚認識。2月，歐盟執委會發佈了三份數位戰略文件：《塑造歐洲的數位未來》、《人工智能白皮書》和《歐洲數據戰略》。范德賴恩稱，歐盟必須重新奪回自己的「技術主權」。技術上的弱勢，並不等於歐洲在全球數位經濟版圖中的缺席，歐洲也找到了自己的一條道路：規範先行。

比如歐洲是徵收數位稅的先驅。2018年，歐盟就提出了要徵收數位稅，因數位稅細節遲遲在歐盟內部未能敲定，法國參議院2019年7月率先批准了徵收數位稅。進入2020年後，義大利、英國、奧地利、西班牙等歐洲國家加入其中，之後，這行動很快燃燒至其他地區，東南亞的印尼、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓，南美洲的巴西，非洲的肯亞和奈及利亞等，都已開徵或正考慮徵收數位稅。

在數據隱私保護上，歐洲也走在前列。早在1995年歐盟就通過了《數據保護指令》，為保護個人數據設立了明確標準。2018年5月生效的《通用數據保護條例》（GDPR）更是幾乎成為全球通行標準，有約120個國家受其影響，通過了類似法規保護隱私。

大陸前副外長傅瑩在6月刊文談及中美關係時曾提到，日歐是「第三方力量」，在數位經濟版圖中同樣有所體現。在全球性的規則尚未確定之前，歐盟已經給出了自己的方式。

「數位壁壘」隱然降臨

不論是美國的乾淨網絡還是歐洲的「技術主權」，或者是中國大陸提出的「全球數據安全倡議」，都有著讓數位經濟不再無序發展的意圖，畢竟數位經濟在過去野蠻生長所帶來的問題越來越多，個人隱私洩漏、駭客竊取資料、假消息等氾濫。

但值得注意的是，歐盟將其看成是涉及「主權」的問題，無獨有偶，中國大陸在2015年7月通過的《中華人民共和國國家安全法》中提出了「網路空間主權」概念。之後，大陸國家主席習近平在第二屆世界互聯網大會開幕式主旨演講中，也提到了「尊重網路主權」的說法。

在數位經濟前加上「主權」賦予了實體國家的利益，更將全球數位經濟畫上了「國境線」。這是自我保護的手段。與此同時，籬笆就此設立。「符合自身利益便歡迎、挑戰利益便拒絕」的情況正在發生，美國對華為的警惕、歐洲對美國科技巨頭的重罰都是說明。如果這一趨勢在未來加劇，數位經濟真的可能會朝著各方對立的方向發展。

各國紛紛樹立起主權的招牌，防範的是主導性的丟失。以往歷次工業革命都有著「贏家通吃」強者恆強的「馬太效應」特點。18世紀60年代，蒸汽機的發明及使用讓英國成為資本主義強國，人類從農業時代進入到工業時代。之後，電力乃至電腦出現及大規模推廣，美國從英國手中接過了世界領導者的交椅，人類社會邁向更高級的階段——電腦時代。每一次工業革命都改變了一個國家的經濟生態，也產生了新的經濟模式，更改變了國際規則。數位革命代表了第四次工業革命的到來。德國總理梅克爾（Angela Merkel）6月底曾表示，數位革命是當今的一大破壞性現象。即便沒有這場疫情，氣候變化和數位革命都在改變我們的生活和經濟。故而，此次數位規則之爭的背後既有利益之爭，也有權力之爭。

經濟主權原則是二戰後逐步形成的國際共識，原本是為了保護開發中國家等弱勢群體的經濟利益。如今面對數位革命，卻變成了像中、美、歐這樣龐大經濟體捍衛自身主張的招牌。大國對此亦是患得患失，足以說明問題。這是一個如何構建合作生態的全球治理問題。

現代國際經濟關係的平等化和民主化，催生了一批難以踰越的主權牌。決策者是要放任規則鴻溝的蔓延，還是越過經濟主權施展強權制定規則？如何在無法使用炮艦脅迫手段的情況下完成規則的制定？

數位治理 須擺脫強權思維

王毅9月24日出席聯合國安理會視訊會議時表示，當今世界面臨的威脅和挑戰層出不窮，迫切需要完善全球治理，為此，北京提出五點建議，他提到，要「維護國際法則秩序。要恪守主權平等、不干涉內政、和平解決爭端等國際關係基本準則，有約必守、有諾必踐。國際社會應該共同推進深海、極地、網路、外太空等新興領域法則制定，確保新疆域開發有法可依，公平惠及每個國家」。

王毅指出，有關於新興領域法則制定，一個重要的做法是維護國際法則秩序。但是「維護國際法則秩序」非常之難，當下國際秩序是建立在「大國主導規則」的基礎之上的。如果大國都不遵守誰來制約大國？

過去的每一次工業革命都產生了相對的「贏家」和「輸家」，相應的規則也便由「贏家」制定。這導致全球議事規則存在著「先天不足」。目前各國在制定規則的過程中互相豎起藩籬，背後是大變局之下，被掩蓋的問題正集中暴露。弱勢國家對強勢國家缺少反抗能力，一旦有機會，絕不會接受被捲入的宿命。大國之間缺乏有效的協調則出現了以拒絕為主要表達方式的溝通。

各國需要改變對制定規則的認識。以往在制定規則時，習慣了「先下手為強」，習慣了「大國才有資格主導、小國只能依附」的思維模式，所以才有今天各國這般「恐後爭先」的急迫感。習慣需要改變，認識同樣如此。在改革議題上，有「觸動利益比觸動靈魂還難」的說法，在各方謀求「利益」最大公約數時，「靈魂」也需要被觸動。競爭是一種存量思維，需要讓合作代表的增量思維成為主流。各國之間進行的也許不是爭，而是相與。

事實上，規則無法建立，絕不是地緣政治鬥爭的問題，一鬥爭就陷入無法溝通合作的狀態，才是問題。建立全球數位經濟規則，需要尋求途徑和道路以走出「大國強權」的惡性循環，構建起真正平等、可信的議事環境。否則即使建立起規則，也難以禁得起考驗。

本文來源：《多維TW》月刊060期