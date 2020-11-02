提提研雙11盛大推出「一起節」　祭出最低入門經典商品優惠價

今年新冠肺炎疫情肆虐全球，又加上天災、憾事不斷發生，讓人們對未來充滿不確定感。為迎接雙11光棍節，國際級面膜專家提提研盛大推出「一起節」活動，祭出全年最低入門經典商品優惠價，並廣發「一起券」，讓消費者體驗一起節的超級正能量。

提提研營運長王映築表示，2020是很不容易的一年，提提研相信，只要一起，就會變得更有力量。有別於傳統雙11各大電商平台大打價格戰，特提提研別在今年發起「一起節」，在此徬徨黑暗的時刻，用實際行動給予民眾暖心的支持。

提提研「一起節」3大亮點 實際行動力挺消費者

提提研開創「一起節」活動，自10月30日起至11月3日止，民眾於提提研活動頁登記參加「一起券」抽獎，只要註冊手機號碼，官方將於11月4日隨機抽出手機末碼任8碼、高達8成的中獎機率可獲得179元，象徵”一起揪”的購物金，此購物金為今年釋出最高額度。

提提研「一起節」組合專區亦將於11月5日至11月17日止正式開賣，祭出經典入門款，如黑面膜、新極輕絲與肌能進化系列皆為最低優惠，並加入史上最強黑蜂蜜系列及黃金守護組合，推出的7大優惠套組，每組皆只花費1,314元，一次購買任兩組以上可再享9折優惠。

活動期間下單，提提研再加碼抽出2位幸運兒，可獲得市值66,000元，象徵情比金堅的純金金條，還有五星級住宿券及年終禮盒等多項好禮。

「一起節」下單再抽情比金堅純金金條。圖／提提研提供

限定驚喜新品「黑蜂蜜活酵洗面乳」 清潔、舒緩、鎖水一次到位

繼今年推出最滿意的代表作「黑蜂蜜活源新肌生物纖維面膜」及「黑蜂蜜活源新肌乳霜」，受到熱烈回響。「一起節」更推出期間限定新品「黑蜂蜜活酵洗面乳」，承襲胺基酸洗面乳的溫和不刺激，清潔肌膚多餘油脂，還可同時鎖住肌膚水分。

並延續黑蜂蜜系列產品特色，添加瑞士原萃黑蜂蜜的活酵因子，從清潔開始建立肌表微生態平衡，打造健康穩定肌質；搭配Q10及舒緩肌膚的尿囊素，有效呵護肌膚原生屏障，具有親膚溫和低刺激的成分，全膚質皆可安心使用。「黑蜂蜜活酵洗面乳」獨家於官網「一起節」活動專區限量贈送，詳情請上活動網站查詢：https://bit.ly/3kxtnI7