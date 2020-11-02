金車噶瑪蘭英國IWSC酒界奧斯卡風光鍍金 榮耀加冕ISC世界威士忌產區年度蒸餾酒廠冠軍

金車噶瑪蘭今年兩款威士忌「經典獨奏Amontillado雪莉桶原酒」及「經典獨奏Manzanilla雪莉桶原酒」各以98的超高分，獲頒英國IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽 (International Wine & Spirits Competition) 2面特金牌，而10月底剛公布的英國ISC國際烈酒競賽 (International Spirits Challenge) 噶瑪蘭威士忌也抱回1面雙金牌、9面金牌的肯定，同時噶瑪蘭威士忌酒廠再下一城，榮耀加冕成為世界威士忌產區年度蒸餾酒廠冠軍 (World Whisky Producer of The Year)，再次讓臺灣威士忌站上國際舞台。

金車公司表示，英國IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽 (International Wine & Spirits Competition) 是威士忌業界公認的全球頂級競賽，創辦於1969年，至今已舉辦超過50屆，每年吸引近90個國家的酒廠參賽角逐，有「酒界奧斯卡」的美稱。競賽酒款由具有官方頭銜的大師級烈酒專家、知名酒廠首席調酒師與烈酒作家等專業人士組成，進行公開、公正的盲飲品鑑與合議評分，授予特金牌、金牌、銀牌、銅牌等獎項。

今年「噶瑪蘭經典獨奏Amontillado雪莉桶原酒」、「噶瑪蘭經典獨奏Manzanilla雪莉桶原酒」雙雙獲得高達98分的特金牌肯定，評審盛讚噶瑪蘭經典獨奏Amontillado雪莉桶原酒的香氣凝聚而奔放，巧克力、聖誕節蛋糕和甜美辛香料的多層次風味帶出厚實的酒體，於口中綿延，麥芽、橡木辛香、煙燻氣息與柳橙皮的清香交織成曼妙尾韻，十分迷人。噶瑪蘭經典獨奏Manzanilla雪莉桶原酒則被評審認為綻放乾果、辛香料和黑巧克力的濃郁香氣，甜蜜且令人垂涎，是一支傑出不可多得的威士忌。

另外，在具有高度影響力，每年吸引70多個國家、超過1700款作品共同參賽，被稱為「烈酒世界盃」的英國ISC國際烈酒競賽中，金車噶瑪蘭同樣大放異彩，帶回1面雙金牌、9面金牌殊榮，其中「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒」贏得「雙金牌」最高評分之肯定。此款威士忌經過獨特的「S.T.R.燒烤桶工藝」處理，甜美果香與木質香韻層次，細緻繽紛的口感伴隨大火燒烤留下的焦糖風味，是工藝與藝術完美結合的傑作。而上週英國倫敦更傳回好消息，ISC第25屆最終決選名單出爐，噶瑪蘭威士忌酒廠獲頒「世界威士忌產區年度蒸餾酒廠冠軍 (World Whisky Producer of The Year Trophy)」，再次證明全球評審專家對於金車噶瑪蘭的強力肯定。

金車噶瑪蘭自2005年建廠，開創臺灣威士忌產業，2008年第一支屬於臺灣的威士忌問世，2010年開始參加國際各大烈酒競賽，至今已累積榮獲475面金牌；歷經2016年擴廠，於2017年勇奪IWSC全球唯一的「年度蒸餾酒廠冠軍獎盃 (The Distiller of The Year)」，引發熱烈迴響；2018年金車集團董事長李添財、總經理李玉鼎，更雙雙入選WWA世界威士忌競賽之威士忌名人堂 (Hall of Fame)，成為華人首獲此殊榮之父子檔。

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