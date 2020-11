金車噶瑪蘭英國IWSC酒界奧斯卡風光鍍金 榮耀加冕ISC世界威士忌產區年度蒸餾酒廠冠軍

金車噶瑪蘭今年兩款威士忌「經典獨奏Amontillado雪莉桶原酒」及「經典獨奏Manzanilla雪莉桶原酒」各以98的超高分,獲頒英國IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽 (International Wine & Spirits Competition) 2面特金牌,而10月底剛公布的英國ISC國際烈酒競賽 (International Spirits Challenge) 噶瑪蘭威士忌也抱回1面雙金牌、9面金牌的肯定,同時噶瑪蘭威士忌酒廠再下一城,榮耀加冕成為世界威士忌產區年度蒸餾酒廠冠軍 (World Whisky Producer of The Year),再次讓臺灣威士忌站上國際舞台。

金車公司表示,英國IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽 (International Wine & Spirits Competition) 是威士忌業界公認的全球頂級競賽,創辦於1969年,至今已舉辦超過50屆,每年吸引近90個國家的酒廠參賽角逐,有「酒界奧斯卡」的美稱。競賽酒款由具有官方頭銜的大師級烈酒專家、知名酒廠首席調酒師與烈酒作家等專業人士組成,進行公開、公正的盲飲品鑑與合議評分,授予特金牌、金牌、銀牌、銅牌等獎項。

今年「噶瑪蘭經典獨奏Amontillado雪莉桶原酒」、「噶瑪蘭經典獨奏Manzanilla雪莉桶原酒」雙雙獲得高達98分的特金牌肯定,評審盛讚噶瑪蘭經典獨奏Amontillado雪莉桶原酒的香氣凝聚而奔放,巧克力、聖誕節蛋糕和甜美辛香料的多層次風味帶出厚實的酒體,於口中綿延,麥芽、橡木辛香、煙燻氣息與柳橙皮的清香交織成曼妙尾韻,十分迷人。噶瑪蘭經典獨奏Manzanilla雪莉桶原酒則被評審認為綻放乾果、辛香料和黑巧克力的濃郁香氣,甜蜜且令人垂涎,是一支傑出不可多得的威士忌。

另外,在具有高度影響力,每年吸引70多個國家、超過1700款作品共同參賽,被稱為「烈酒世界盃」的英國ISC國際烈酒競賽中,金車噶瑪蘭同樣大放異彩,帶回1面雙金牌、9面金牌殊榮,其中「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒」贏得「雙金牌」最高評分之肯定。此款威士忌經過獨特的「S.T.R.燒烤桶工藝」處理,甜美果香與木質香韻層次,細緻繽紛的口感伴隨大火燒烤留下的焦糖風味,是工藝與藝術完美結合的傑作。而上週英國倫敦更傳回好消息,ISC第25屆最終決選名單出爐,噶瑪蘭威士忌酒廠獲頒「世界威士忌產區年度蒸餾酒廠冠軍 (World Whisky Producer of The Year Trophy)」,再次證明全球評審專家對於金車噶瑪蘭的強力肯定。

金車噶瑪蘭自2005年建廠,開創臺灣威士忌產業,2008年第一支屬於臺灣的威士忌問世,2010年開始參加國際各大烈酒競賽,至今已累積榮獲475面金牌;歷經2016年擴廠,於2017年勇奪IWSC全球唯一的「年度蒸餾酒廠冠軍獎盃 (The Distiller of The Year)」,引發熱烈迴響;2018年金車集團董事長李添財、總經理李玉鼎,更雙雙入選WWA世界威士忌競賽之威士忌名人堂 (Hall of Fame),成為華人首獲此殊榮之父子檔。

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)