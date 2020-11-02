全新品牌ISG搶攻美容保養品市場 推動迎光計劃送愛幫助偏鄉

社交電商全新品牌ISG，於10月30日盛大舉行「新商機啟動記者會」以及新品發表，諸多ISG產品愛好者及有心加入的夥伴踴躍出席，會中同時發表由賦活奇肌全方位精質乳及莓萃膠原蛋白肽胜兩項新產品組成的賦活奇肌禮盒。

ISG社交電商創辦人陳建豪親自解說企業沿革及未來發展藍圖。圖／業者提供

該公司創辦人陳建豪表示，ISG融入最重要的核心要素「分享及回饋」，因此除了將以互助互惠的理念，讓每一位ISG夥伴賺到錢，同時也推出「迎光計畫」，將營運收益回饋給偏鄉孩童，達到共創共榮目標。這正是ISG社交電商與傳統的營銷模式以及其他社交電商最大的差異所在 。

陳建豪表示，ISG的命名，是取自伊詩嘉國際企業有限公司三個首字字母，也代表「Is Great(很棒的，卓越的，傑出的)」意思，這也是ISG成立的初衷，希望帶給顧客最棒的體驗及以最嚴謹的方式所製造最卓越的產品。

ISG品牌代言人「優雅媽」粉絲團共同參與賦活奇肌新品發表。圖／業者提供

陳建豪指出，伊詩嘉公司向以誠信、安心、永續經營為核心價值，並專注保健食品及美容保養品的研發，而在商品的研發上特別重視原料的篩選，新產品平均必須經約1年的測試及不斷修正下，取得產品的黃金比例，確保產品品質，讓顧客更安心使用。

ISG社交電商擁有堅強的產品研發團隊，產品皆通過SGS檢驗合格並投保產物保險，從推出至今已累積不少忠實的顧客及愛用者，藉由使用者口碑的影響力，打造出全新的社交電商王國。

根據最新的市場統計，目前保養品市場不再以女性為主要使用者，重視生活質感的男性保養也逐年提升，具純粹力特色的ISG全新系列產品，正是因應現代人的需求而生，預將讓消費者耳目一新。