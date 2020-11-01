從中輟生到台積電工程師 「大手拉小手」翻轉青少年人生

普仁揚善20年 用心辦理獲選「第六屆傳善獎」

從一個落入混混、黑幫、吸毒，未來極有可能進出監獄一生的孩子，因為普仁青年關懷基金會的助學、引導、育成，轉變一生，成為一位攻讀到碩士，現任職半導體公司的工程師。普仁青年關懷基金會董事長劉尚斌說，在我們所關懷個案中，曾有一位不喜歡唸書，整天混混的國中生，因為普仁計畫引導他參加社團，跟著社團去參加比賽獲獎，保送到彰化高中，從此開啟他學習之路，一路上唸到碩士，考進台積電工作。

劉尚斌表示，普仁現在每年只能協助近一千位的青少年，然而，校園裡需要被關懷青少年遠比這個數字高很多，普仁今年更以「讓希望起飛、翻轉人生：經濟弱勢學子專才培育」服務計畫獲陳永泰公益信託舉辦的「第六屆傳善獎」肯定，未來希望能夠推動「善循環」，讓更多關懷青少年的個人、企業共同參與，使更多青少年翻轉一生，同時也能解決社會問題。

財團法人普仁青年關懷基金會昨（31）日歡慶成立滿20週年，舉辦成果展演晚會，邀請該基金會扶助的學生團體演出，包括「大手拉小手」育成計畫學生演唱樂團、彰化縣芳苑國中競技舞龍隊、新竹縣北埔國中舞獅隊、花蓮縣美崙國中國樂團、雲林縣林內國中舞蹈社、桃園市大崗國中原住民舞蹈社，現場共有近800人出席欣賞給予支持、鼓勵。

普仁青年關懷基金會「大手拉小手」關懷計畫，協助校園社團發展，鼓勵中輟生發展興趣，並邀請在普仁青年關懷基金會20週年慶感恩晚會上表演。圖／普仁提供

普仁青年關懷基金長期關懷弱勢青少年，先後設立「普仁大手拉小手」助學、引導、育成等三項專案計畫。普仁青年關懷基金會過去20年來，將關懷重心放在未來國家棟樑的青少年族群，由於青少年族群狀況複雜，其中，為確保貧困家庭青少年得以穩定就學，普仁首先在2004年啟動大手拉小手「助學計畫」，以國、高中學生為主要扶助對象，累計幫助青少年助學已超過16,000人次，分佈遍及全國。接著，普仁在深入校園後，發覺學業成就低，自信心不足的同學，面臨中輟及加入不良組織，於是于2006年起，為了關懷這些學生，開辦大手拉小手「引導計畫」針對國中由學校提出計畫，成立社團，由基金會補助經費，引導青少年學習，投入熱情與精力，輔導，至今已補助超過40所學校，250個國中生社團。為增進青少年們的聯誼與見聞，普仁基金會每年還例行舉辦「遊學台北/高雄」、「夏令營」、「相見歡」等活動。

時值20週年，劉尚斌感謝普仁所推動青少年關懷計畫獲得企業界肯定支持與捐助，20年以來，普仁已累計轉介社會愛心捐款近5億元。劉尚斌說，普仁有一項很好的紀律，各界提供的捐款一律用在青少年身上，基金會日常運作的行政經費全由普仁董事們自行出資，也因為善款流向透明，受到「傳善獎」肯定。

普仁青年關懷基金會20年來受到很多企業善舉幫忙，普仁青年關懷基金會董事長劉尚斌（左3）特別在20週年晚會上頒發感謝狀。圖／蔡淑芬

普仁基金會執行長蘇聰明補充，普仁對每一位受到關懷的青少年，平均提供近40萬元的陪伴、引導、育成，其中，最重要核心是品德教育，透過基金會計畫運作機制，關懷個案皆有一位專屬陪伴老師，受補助青少年需每一個月撰寫一篇品德心得，每一學期需有6小時的公益活動，讓關懷個案懂得回饋社會，提倡善循環。

普仁創會會長，上圓聯合建築師事務所陳聰亨說，普仁前身是1972年由一群志同道合的中原大學「慈暉社」，社友在畢業後，不希望慈善工作就此中斷，1982年設立「中原慈暉社社友會」持續在校外進行關懷工作，直到2000年正式在內政部設立財團法人「普仁青年關懷基金會」，展開「普仁1.0」青少年慈善關懷工作。

自2010年起，普仁為讓關懷會務行政與服務更具效率，致力於各類行政標準流程與制度化表格等之建立，逐步讓普仁效能提升至另一嶄新的層次，從原本的「普仁1.0」順利的升級到「普仁2.0」。

今年普仁獲「第六屆傳善獎」，讓普仁更有資源推動「普仁3.0」，未來將推動三大目標，第一，強化網絡社群行銷，建置資源連結。第二，完善全面數位作業，提升服務效益。第三，推動社會「善的循環」，引介更多機構團體投入青少年關懷，造福更多弱勢青少年，延續普仁「以人為本」之一貫服務理念，持續推動「善循環」，散播更多愛與希望，創造共好社會。