趣味影片帶你逛老嘉義 一日輕旅行GO

2020我的創新DNA競賽 中正大學團隊奪冠

由經濟部中小企業處主辦，中華民國資訊軟體協會執行的「2020我的創新DNA創意影音競賽」決選及頒獎典禮昨（31）日在華山文創光點電影院舉辦。這次入選16強團隊，經過一整天的評審團評選，最後由中正大學團隊拍攝介紹老嘉義市景氣、小吃獲得冠軍，台灣科技大學、臺北教育大學分別榮獲第二名、第三名。

「我的創新DNA創意影音競賽」目的是希望透過青年學子的創意，藉由拍攝一日輕旅行影片，將小微型店家與周邊景點連結起來，再透過旅遊文章的實作撰寫與花招百出的行銷推廣，除讓店家們大大提升曝光度外，在因防疫新生活形成國內旅遊漸盛的風氣之下，這些富有地方風味的輕旅行影片也提供國人們更多不一樣的旅遊新選擇。

經濟部中小企業處副處長胡貝蒂出席頒獎典禮時表示，今年因為疫情，許多偏鄉中小企業、商家等不到遊客，透過同學的創意影片，讓觀看者想出去玩、出去買、出去吃好吃的東西。今年競賽有一個特點是評審陣容很堅強，不僅僅有學者、還有網紅、導演、雜誌社高階主管，未來獲獎的作品也有可能跟政府行銷相連結。其次，胡貝蒂也勉勵參賽大專同學，重視永續是全世界的重要價值，除了行銷外，她也期許未來同學可以多多思考影片如何提出解決社會問題的內容。

經濟部中小企業處副處長胡貝蒂、中華軟協理事長沈柏延、評審團及參賽同學共同合影。圖／中華軟協提供

在這屆擔任評審中華軟協理事長沈柏延說，他看了一整天的片子，只能說參賽團隊太優秀了，他希望藉由這次機會，接觸到電影拍攝、導演的角色工作，若有興趣持續精進，未來可以幫助台灣的農村、農產品強化行銷。同時，也透過這次競賽，學習到數位資訊等工具，培養足夠能力面對未來競爭。

今年競賽邀請超過150家曾接受過中小企業數位群聚輔導及寬頻應用街區的企業報名，由企業端提出周邊亮點、景點、自身的產品/服務體驗特色，由學生來整合、發想，規劃出有趣又有地方特色的一日輕旅行遊程，並拍攝成創意影音。

今年競賽中，來自北中南東及離島的參賽團隊創意百出，影片生動又有趣，為企業增添了許多色彩跟活力。主辦單位規劃競賽內容與旅遊平台「keke帶我去旅行」合作，讓學生團隊能實際體驗專業旅遊文章的撰寫技巧，從消費者的角度學習實務經驗，也為企業帶來不少的曝光。

決賽會場提供展售攤位 提供學生學習策展

決賽當天主辦單位為入圍團隊規劃展示攤位，藉由學生的創意佈置展現各團隊如何幫助各地商家、特色進行包裝。頒獎典禮更邀請企業、老師以及學生家長共襄盛舉，並有舞台時間展現學生們的青春活力，帶動現場氣氛！

「2020我的創新DNA創意影音競賽」決賽當天邀請入圍團隊到華山文創設攤，行銷團隊拍攝輕旅行景點。圖／蔡淑芬

本次競賽學生們各出奇招呈現實作成果，有人作了多支影片來表達多元創意，有人換上了團隊服裝表達團隊精神，團隊們展現使出渾身解數，希望能夠獲得第一名的佳績。第一名由中正大學的「五告嗷隊」摘下，他們與串聯嘉義市的嘉義在地文化、小吃，拍攝成影片，擄獲評審的目光！

學中做，做中學，加強鏈結產學交流

經濟部中小企業處歷年辦理「我的創新DNA」產學合作競賽，是少數真的讓產學有實作的比賽活動，辦理重點皆在讓學生與企業有密切的互動，讓彼此有機會真的認識彼此，雙方一起激發出的創意與成果也更符合企業所需。今年競賽讓學生運用多元數位工具來拍攝影片，幫助企業大量增加曝光，同時也讓企業體會到，看似複雜的數位工具，但使用上卻意外簡單，努力跨出數位轉型的第一步並非難事。本競賽希望能夠幫助更多小微型企業學習數位工具的應用，增加數位能力，提升數位參與，同時也讓學生的創意能夠有發揮的舞台，並學習到寶貴的社會經驗，想要知道更多的得獎名單，或是更多競賽訊息，請洽競賽官網！

競賽官網：http://www.198competition.tw/index.aspx

頭家愛行銷：https://www.facebook.com/UneedIcare

Keke帶我去旅行：https://keketravel.cc/category/173/ /