踏上二代大學奇幻旅程 讓接班從「宿命」變「使命」

李育家：勉二代重視風險 接班過程可以小輸絕不能大輸

二代大學學員東台精機發言人嚴璐今（30）日在第三屆二代大學畢業典禮說，一年前入學二代大學時，還認為身為二代是一種「宿命」，但一年後變成「使命」。由全國中小企業總會2017年開辦二代大學，至今已陸續培育出45位畢業生，解決一代憂愁如何傳承、如何培訓下一代問題，同時也讓二代從抗拒、無奈到勇於接下這個使命。

為協助中小企業順利接班問題，全國中小企業總會在2008年便領先各界團體率先舉辦「新一代企業家研習營」以及相關系列活動，戮力為企業二代奠定接班所需要的專業管理力及溝通力，在歷經十年的相關經驗累積後，2017年正式成立「二代大學」。

全國中小企業總會理事長李育家出席畢業典禮致詞表示，二代大學採用一對一業師輔導的精緻模式，每個業師都是千萬級，皆曾在跨國公司或大型企業擔任過高階主管，經驗豐富，且業師們都是無私奉獻的心。李育家接著勉勵學員們，在接班過程中可以小贏、大贏、小輸，絕對不能大輸，要肯定上一代他們度過每一次的風險，能把事業傳承下來不容易。

友嘉集團總裁朱志洋認為，「二代大學」一對一的教學模式很難得，皆聘請國際級師資一對一的教學，且都曾是身經百戰的企業家，他們將他們一生的經營智慧無私傳授二代，讓二代去面對問題、解決問題，從旁協助、輔導，這也讓朱志洋相當敬佩。

台灣麗偉電腦機械董事長黃威翌，是朱志洋女婿，他也是二代大學第三屆畢業生，他說，他的業師是健鼎科技共同創辦人蔣泱泱和蘋果亞洲區採購營運處前總經理李繼萍，在這一年中一對一學習歷程中，業師建議他應思考集團共同採購策略，在聽完建議後，黃威翌也認真思考執行策略並付諸行動，在導入三個月後，讓公司省下700萬元。

第三屆二代大學畢業典禮當天同時也是第四屆二代大學新生報到日，有十六位被憐選得以進入未來一年的學習歷程。