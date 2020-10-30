期貨公會舉行臺灣永續金融與期貨業發展趨勢展望論壇

由期貨公會主辦的台北國際期貨論壇於日前假台北喜來登飯店舉行，今年度以「氣候變遷下臺灣永續金融與期貨業發展之未來趨勢與展望」為主題，融入永續發展概念，將氣候變遷下國際衍生品之發展趨勢、因應氣候變遷未來臺灣期貨市場商品發展以及臺灣金融市場未來之機會與挑戰，會中由主管機關、專業機構與企業代表就各方之觀點、永續金融最新趨勢及相關推動實務經驗進行分享，期能提升金融產業與資本市場對於永續金融的認知。

期貨公會理事長糜以雍表示，近年永續金融在金融業界掀起一股風潮，不僅是金融業自主響應，各國政府主管機關亦相當重視推動相關配套策略；金管會自2017年起致力推動綠色金融行動方案1.0，迄今成果豐碩，而在2020年年中更決定再提升我國綠色金融機制，推出綠色金融行動方案2.0，以擴大相關金融市場。

為發揮金融體系在促進整體社會追求永續發展之角色及功能，金管會參酌國際作法、相關部會、專家學者及非營利團體所提建議，以及業者推動經驗，提出「綠色金融行動方案2.0」，規劃短期及中期推動重點，以每年進行滾動式修正方式，建立可促進綠色及永續金融市場有效運作之架構及基礎，包括提升公司治理（ESG）資訊揭露質量及透明度，建立綠色及永續發展產業之定義或分類標準，以引導金融機構逐步從對綠能產業之投融資，擴及至對綠色及永續發展之支援，並培養金融機構因應氣候變遷風險之韌性。

而永續發展是當前全球及台灣重視的核心價值，金融機構集結社會大眾資金加以管理及投資運用，不僅掌握之資產規模龐大、並扮演分配社會資源之角色，是引導整體社會重視永續發展的關鍵力量。因此，國際間均運用金融市場之力量推動永續發展，從早期著重綠色或環境面之綠色金融，擴展至涵蓋公司治理（ESG）面向之永續金融。

另，以「氣候變遷下台灣金融市場之機會與挑戰」主題，透過產、官、學、研的綜合座談，共同研討我國永續金融的機會與挑戰，讓各界對於我國未來金融發展更有信心。