愛德利科技部署綠能節能 不鬆手

醫療用無刷馬達加急單 進補!

今年傳動零組件市場受到新冠肺炎疫情影響巨大，不論海內外業務都有減緩，專精馬達製造的愛德利科技(股)公司也微幅衰退，主要拜醫療設備用無刷馬達明顯成長加上某些產業急單業務所賜。

總經理朱御誠表示，掌握市場需求、快速整合、提供快速產品服務是日不落經營之道。「愛德利盡量在同等級產品中做到性價比較高，根據客人的需求及本身優勢，以產品的特色及差異性做出市場區隔，而不是追著競爭對手跑，在價格讓利。例如醫療用無刷馬達，其市場急單就比工業馬達高出許多」。據指出，今年3月疫情期間，醫療設備工廠頭三個月的無刷馬達訂單突增，就超過以往一年的數量，以前為量產而自動化，現在因應客製化產品數量變多也要導入自動化提升產能。

愛德利近年積極部署綠能節能，目前進展主要著重在電動載具，至於商業用電動車，則根據客戶需求才配合去做。從2018年開始，愛德利的綠能電動車已轉戰東南亞及南亞市場，例如「印度是人口第二大國，有政策性的需求，而台灣產品在當地很有優勢」。愛德利與印度廠商合作係採取技術授權、輔導在地生產的模式，很多訂單幾已接洽底定，但因爲疫情而減緩遞延。

綠能發展是國際趨勢也是愛德利永續經營的既定方針。除了涉足電動車，朱御誠還肯定高效率馬達、變頻器都是最能反應節能成效的產品，因此不論國內外參展場合他一概會跟客戶聊氣候變遷、環保節能等地球永續話題；同時不斷宣揚「只要政府強制實施馬達需升等到IE3(效率提升4%)，就可省一座核電廠，同時減排260萬噸CO2」的節能好處。

展望景氣，口罩機生產是今年機械業在Q1及Q2的短期大補丸，是因爲主要供應口罩的中國大陸封城封路，產能不足產生空窗期，一旦大陸口罩生產量能夠恢復，台灣口罩的價格將難以與其競爭。急單是一時，機械業想要重現榮景，還是要等疫苗解葯出來，景氣才能緩步恢復。

景氣低迷則期待先蹲後跳。朱御誠表示，中小企業再深蹲也不敵人才與泡沫化的兩難，「研發技術需要短中長期的投入，現在控制器技術研發人才難求，但是市場變化很快，加上大型企業更急需須補足人力缺口，很可能加速讓研發的投入成爲泡沫」。所以愛德利目前以内部現有技術來滿足市場需求，如果需要新技術就仰賴夥伴廠商協力配合。