「瓜地馬拉藝文情‧咖啡香特展」10/30-11/1在華山1914文創園區中7A館舉行 邀民眾免費參與這場結合視覺與味蕾的文化饗宴

你還沒去過瓜地馬拉嗎？還沒在昔日中美洲聯邦首都、世界文化遺產安地瓜古城打卡過嗎？本周五、六、日在台北華山1914文創產業園區中7A館，中美洲經貿辦事處與瓜國駐台大使館合作舉辦「瓜地馬拉藝文情‧咖啡香特展」，歡迎國內民眾前來免費參觀這場結合視覺與味蕾的文化饗宴，認識擁有悠久歷史與輝煌文明的瓜地馬拉。

展覽開幕儀式於10月30日上午11時由瓜地馬拉駐台大使葛梅斯(Willy Alberto Gómez Tirado)與外交部常務次長曹立傑共同主持，外交部拉丁美洲及加勒比海司司長俞大㵢、駐台使節代表、中美洲經貿辦事處主任廖鴻達及商界代表等數十人出席。葛梅斯大使表示，台灣與瓜地馬拉從民主價值觀到對文化歷史的熱情都有很多共同點，期盼透過本次藝文展讓台、瓜兩國人民間的情誼更緊密相繫。

此次「瓜地馬拉藝文情‧咖啡香特展」分為咖啡與藝術文化二個主軸：瓜地馬拉咖啡以美味的香氣與多樣的風味征服世界，每顆咖啡豆代表著瓜國人民精心栽培的成果；藝術文化部分則用繽紛的手工藝品、編織品、照片、影像及蠟燭，來展現瓜地馬拉人與生俱來的創造力。瓜地馬拉土地上在數千年前就孕育出先進的馬雅文明，隨後殖民時期融入的豐富外來文化，創造出無窮盡的色彩運用與想像。

除了靜態展覽外，為期三天的活動也推出蠟燭雕刻藝術現場示範秀、瓜國咖啡試飲及旅遊文化講座等，其中最吸睛的莫過於覆蓋整個展館門口的迷你版安地瓜拱門鐘樓，充滿殖民時期風格的安地瓜古城已被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產，色彩明黃亮麗的聖塔卡塔琳那拱門（Santa Catalina Arch）更是最具指標性的景點，大家參觀展覽時千萬別錯過與這個美麗地標合影打卡的機會。