遠雄人壽攜手攀岩國手李虹瑩前進台東寧埔國小

以愛陪伴點亮笑顏 建立偏鄉孩童沒在怕的自信

全台約有1,200所偏鄉學校，許多偏鄉孩子在隔代教養中成長，除了學校老師與同學，他們較少有與外界人事物的接觸機會，缺乏創新多元的刺激。遠雄人壽去年開始推動「遠雄愛不落 偏鄉關懷計劃」，期透過自身力量帶動偏校學習，為孩子創造更多可能。今年遠雄人壽志工團再度跨越中央山脈，前進台東寧埔國小，攜手攀岩國手李虹瑩分享勵志故事，同時透過陪伴傾聽、引導關懷，建立這群孩子沒在怕的自信正向態度，開拓未來人生視野及健全的自我認同。



志工與偏鄉學童一起彩繪夢想、開心共舞，在大自然的環抱下，形成台灣最美麗的風景。圖／遠雄提供

「一雙雙圓滾滾的大眼睛、一個個如陽光燦爛的笑容」，寧埔國小學生們看到遠雄人壽志工團的出現，好奇的探頭、甚至主動靠近跟志工們說話，這群偏鄉學童渴望陪伴，期待看到未曾見識的景物。此次出團活動，除了東山與東青通訊處同仁熱情參與，攀岩國手李虹瑩也化身為愛心大使，藉由繪本分享自己克服恐懼的心路歷程，告訴他們「只要堅持理想不放棄，一定能夠突破極限，被眾人看見」；此外，大家也透過畫筆一起把夢想的顏色塗上畫紙，彼此談天說地，歡笑聲此起彼落，用分享與陪伴點亮每一個孩子的笑顏。

走出教室，迎向陽光，操場上全校40餘位連同幼幼班的孩童們，穿著恐龍裝自由開心地來回奔跑，透過接龍遊戲，引導孩子們與夥伴間建立互信互賴，通力合作達成目標；偏鄉學童換上原住民傳統服裝，帶領大家一圈又一圈圍繞成同心圓，開心唱歌跳舞，在大自然的環抱下，形成台灣最美麗的風景。活動前，遠雄人壽北中南微時志工大串連，400位內外勤同仁利用工作之餘完成一張張的祝福彩繪，並集結成獻愛影片，跨距無界傳達對孩子們的關愛。不僅如此，遠雄人壽進一步提供寧埔國小一學年的課後輔導資源，幫助偏鄉學童透由多元化的學習，接觸各項主題知識，增進視野並激發潛能，同時發送愛心餐盒作為營養補給。

接下來在11月6日，遠雄愛不落志工團將出隊至花蓮瑞美國小，遠雄人壽特別邀請紙塑藝術家鍾凱翔，用他的自信與創意，帶領偏鄉學童運用瓦愣紙創作築起夢想願望，進一步鼓勵他們勇敢追夢。