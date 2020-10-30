中壽新推投資型保單 助退休金規劃「穩盈得利」

樂享保險、投資二功能每月階梯式撥回好方便

許多民眾都知道善用保險以分散人生風險，並儘早開始啟動退休規劃，為舒適悠閒的退休生活作準備。退休規劃首先要建構自身保障，評估自己未來生活所需資金，將可能面臨的財務、健康與人身風險一併納入考量，然而在資源有限、錢要花在刀口的情況下，投資型保險可適時滿足民眾兼顧保障及資產配置的需求，在市場上受到青睞。

投資型保險結合「保險」、「投資」二種功能，中國人壽建議可按自身預算一次躉繳目標保險費外，若有額外收入或領取年終獎金時，還能單筆申請繳交不定期超額保險費，增加投資金額，讓整體資金運用更具有彈性。以最新的「中國人壽穩盈得利」系列商品為例，中壽一次推出「中國人壽穩盈得利變額壽險」、「中國人壽穩盈得利外幣變額壽險」、「中國人壽穩盈得利變額年金保險」及「中國人壽穩盈得利外幣變額年金保險」等四張投資型保單，並連結「凱基穩盈得利全權委託管理帳戶(美元) 」，保戶可依自身所需，選擇在保障強化或未來退休養老上，獲得更有品質的保障。

「中國人壽穩盈得利」系列商品連結的投資標的以打造優質組合為策略，主要投資高品質、低波動股票基金及優質債券基金，並透過廣納晨星高評等標的，追求較佳的風險調整後報酬；且將依照大環境變化趨勢靈活調整股債配置比例，協助保戶在面對局勢未明的投資環境時，無需因市場事件衝擊而過於焦慮，更能安心面對多變的市場。

「中國人壽穩盈得利」系列商品具備四大特色：(一) 選擇具彈性。幣別可依自身需求選擇新臺幣或美元，並提供壽險及年金險雙選擇，保戶想要強化保障或是規劃退休皆可行。(二) 不需高門檻即可享有專業級服務。最低目標保險費註1為躉繳新臺幣10萬元 或3,000美元，不定期超額保險費註2每次最低為新臺幣5,000元或150美元，且保戶毋須煩惱投資標的怎麼選，交由凱基投信專業團隊，進行更周全的資產配置。 (三) 採級距收取保單管理費，累積資產更有利。 (四) 配合階梯式每月撥回的設計，提供現金給付、累積單位數或配置於同幣別停泊帳戶等給付方式，供保戶彈性選擇運用(擇一) 。保戶藉由中長期持有投資標的，就有機會掌握成果，無論是強化自身保障或是提早開始退休規劃都很適合。

「中國人壽穩盈得利」系列商品於11/2起在中國人壽業務通路、凱基銀行、凱基證券及各保經代公司上架銷售。中國人壽提醒，保險通常做為長期資產配置的規劃工具，保戶投保後如未持續繳費有可能會影響保單效力；保單帳戶價值隨所選擇的投資標的績效波動，中國人壽不負投資盈虧之責，建議保戶應按自身的風險承受程度，選擇適合的投資型保單，才能讓保險商品發揮最符合需求的效果。