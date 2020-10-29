天力離岸30日以每股51元登錄興櫃

天力離岸(6793)今(30)日以每股51元認購價登錄興櫃，在政府大力挺離岸風電產業供應鏈國產化，作為台灣唯一離岸風力發電機葉片專業製造商，同時也是中國大陸之外，亞太地區唯一離岸風機葉片供應商，未來天力的發展動向具有指標意義，營運表現也將受到投資人的關注。

天力離岸登錄興櫃由富邦證券主辦，福邦證券、台中銀證券、華南永昌等協辦，輔導推薦券商指出，本次認購定價採股價淨值比法，從採樣同業及上市櫃其他類股平均股價淨值比進行評估，依天力109年6月30日經會計師核閱之財務報告，每股淨值為20.01元計算，議定認購價格51元，其股價淨值比為2.55倍，尚屬合理。

成立於2009年12月23日的天力離岸，申請時股本4.9億元，董事長暨總經理吳坤達，法人股東有華逸資產管理、寶恆投資、雲豹能源，現有員工25人，預計2021年9月底員工人數增至400人，滿足一條生產線的人力需求；現有台中港二區21公頃廠區面積，計畫第一期三公頃廠房於2020年底建設完成，2021年上半年進行生產設備、第一條生產線準備及安裝，4月第一條生產線安裝就緒，6月開始製造生產，預計9月以全能生產，屆時2天可生產一支風機葉片，6天可生產供應一座離岸風機葉片。

天力核心團隊成員擁有多年風力發電機葉片生產製造經驗，在離岸風電產業供應鏈國產化政策下，攜手全球主要的離岸風電領導廠商-MHI Vestas Offshore Wind(MVOW)三菱維斯特策略合作，打造台灣第一家世界級離岸風機碳纖維葉片製造廠；透過技轉MVOW離岸風機葉片製造技術及取得MVOW離岸風機葉片製造合約，MVOW成為天力在離岸風電產業主要技術合作對象及主要客戶。

天力製造的離岸風機葉片將是亞洲最大的離岸型碳纖維葉片，吳坤達董事長法說會中對自家風機葉片如此形容，他說，天力製造的風機葉片有多大？單一支葉片的長度達85米，這個長度比一架空中巨無霸A380客機雙翼展開的長度還多出12米；2021年量產後將率先用於MVOW新型V174-9.5MW離岸風力發電機。

離岸風機葉片屬資本密集、技術密集、勞力密集的精密工藝製造業，很適合擁有高素質人力的台灣產業界投入發展，由於葉片為風力機的關鍵零組件，占離岸風機系統成本達20~30％，且葉片進入門檻高，寡占的大型風力機系統廠不會輕易更換供應商，因此天力擁有先進入者優勢。

另外，因離岸風機葉片巨大，運輸不便，從歐洲出口葉片至亞洲，高額運費會使葉片成本增加二成，這使得工廠設於台中港，掌握亞太地緣優勢的天力，不但內有台灣2025年前離岸風電5.7GW及2026至2035十年內每年1GW離岸風電市場胃納，以及未來離岸風機維修零組件採購市場商機。放眼亞太地區，目前日、韓、印度、紐澳、東南亞尚無離岸風電產業，也有利於天力攜手MVOW搶占2030年亞太、美澳地區70GW離岸風電市場商機。