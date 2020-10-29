圓剛科技助成立AVerAI聯盟 智慧工廠多元應用搶攻AI商機

數位影音技術領導品牌圓剛科技(2417)今（29）日於台北會議中心舉辦「AVerAI 聯盟發表會」，攜手AI圖形處理器大廠輝達(NVIDIA)、AI安全監控分析-鐵雲科技 (IronYun)、工廠智能檢測-小柿智檢 (IntelligenX)、機器視覺服務-新亞洲儀器 (Photon-Tech)、雲端智能管理-奧暢雲 (Allxon)等合作夥伴，成立AVerAI人工智慧聯盟， 以「圓剛攜手AVerAI策略夥伴 實現AI落地、共創佳績」的決心，強勢切入AI人工智慧多元應用與全球市場。更提供多元彈性的AI邊緣運算解決方案，全方位解決企業痛點。

圓剛以專業核心影像擷取技術及軟硬體整合能力的深厚基礎，進而水平式結合相關軟硬體及雲端智能管理的策略夥伴，共同成立AVerAI人工智慧聯盟，引領業界之先，為系統整合商提供多元及彈性的解決方案，錨定各種垂直產業應用市場，搶攻AI商機。

圓剛科技郭重松董事長現場致詞特別感謝圓剛此次與NVIDIA等五大聯盟的合作。圖／業者提供

圓剛致力於數位影像技術，同時也是NVIDIA® Jetson™系列的菁英合作夥伴，因此發表會也邀請到NVIDIA介紹他們在人工智慧的最新發展與未來趨勢。圓剛的AVerAI機器視覺解決方案搭載Jetson™模組系統，透過AI邊緣運算技術強化影像分析與辨識，可及時解決客戶技術問題，同時提升產業生產力、降低誤判率與有效節省成本，有助於工廠、零售、醫療、車載等產業加速AI智慧升級。

現場也特別邀請鐵雲科技 (IronYun)、小柿智檢 (IntelligenX)、新亞洲儀器 (Photon-Tech)及奧暢雲 (Allxon)等首屈一指的業界代表，分享AVerAI在不同產業領域的實際應用與最新解決方案。

新亞洲儀器所代理的MVTec HALCON檢測軟體在機器視覺領域擁有豐富的視覺檢測經驗及自動控制技術，可協助客戶專案開發及專業程式語言整合在各種影像處理軟體的連結應用。此次搭配圓剛AVerAI EN715搭載NVIDIA® Jetson Nano™模組，聯手進攻智慧工廠、智慧倉儲等運用。

鐵雲科技擅長於物聯網的核心蒐集各種資料數據，硬體端搭配圓剛AVerAI NX211B，搭載NVIDIA® Jetson Xavier™ NX，協助雲端大數據的運算、分析，搭配人工智慧影像分析技術、學習及預測，有系統地達到資源管理、效能管理以及生態管理， 以提升廠區周圍安防、人員進出監控、大眾健康管控等辨識率，同時降低誤判事件率。在後防疫時代能有效提升居家安全與公共衛生安全。

小柿智檢為富士康集團的AI新創團隊，團隊成員皆具備多年人工智能項目落地經驗，專為AI人工智慧提供AI質檢技術、瑕疵檢測等解決方案。其搭配的圓剛AVerAI NX213B搭載NVIDIA® Jetson Xavier™ NX，結合機器視覺、多機械手及自主研發多層色多角度光之快速拆裝AI光學取像模組，真實仿真手眼協作質檢行為，實現高難度、高速多手協作產品外觀缺陷檢測。節省客製化專用機之機構電控成本，真正滿足快速換線、快速部署之需求。

Allxon 專攻智慧雲端管理應用，AIoT的時代來臨，採用圓剛AVerAI EA713搭載NVIDIA® Jetson™ AGX Xavier系統模組讓AI場域應用越來越多元，Allxon 奧暢雲致力提供開放式的智能設備管理平台（Allxon DMS），讓客戶在面臨席捲而來的AIoT浪潮時，能以支援跨系統平台的單一雲端管理介面，統一管理散落各地的智能設備，成為AIoT時代管理跨平台、跨地域、跨品牌智能設備的最佳利器。