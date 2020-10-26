2025年挑戰20GW綠電 漁、農電共生「一定要做」

開陽董座蔡宗融：籲政府應再超前部署確認儲能系統的發展

綠電發展是全球化趨勢，目前政府已設定2025年非核家園目標，而台灣是出口導向經濟體，許多大廠被國際客戶要求使用綠電，加速綠電的發展已勢在必行!

開陽集團董事長蔡宗融受訪表示，小英政府目標是2025年完成20GW的綠電，其中農委會負責8GW的目標量，依現行發展規劃，要如期達成目標可以期待，但建請農委會在低地利及農電共生的加乘效果一定要並行，20G W的目標絕對有機會達陣。

蔡宗融指出：一、漁電共生要完成4GW的目標經農委會與經濟部及內政部三大部會共同下鄕聽取地方意見後，若能聽取建議及思考建置行爲的漁電共生模式，排除一些障礙，應有機會完成3～4GW供電目標。二、畜電共生1.5GW的目標，8年來已盡力完成了1GW的供電，剩下的禽畜舍案場遭遇土地糾紛、20年承租期過長、廢棄物丟棄、饋線不足等問題，都將造成未來完成目標的障礙，而且建置1MW的光電需要1公頃面積的屋頂，因此要再完成1.5GW的目標確實是不小的挑戰。三、嚴重地層下陷38區，總共編列約2100多公頃的不可耕作用地，最好情況應可供電1GW，可六年間完成不到120MW，應可做重新規劃檢討適度擴編。四、低地利案體的土地如果再盤點、溝通、擴大 規劃，應可完成供電1GW無慮。

即便上述目標均完成，距離8GW的目標還有些許的缺口，因此農電共生「一定要試行、試辦、試範」，建議生產進口替代性農作物，既可增加台灣糧食自給率，又可避免與本地農民爭利應是一個可行方案。

9月8日太陽光電發電系統公會會員大會。圖/開陽光電提供

對於綠能產業未來的機會及挑戰，蔡宗融表示，在9月8日太陽光電發電系統公會會員大會後，在行政院蘇貞昌院長指示沈榮津副院長成立專案小組成立後，感受政府對2025年20GW綠電目標的執行力及目標上充滿信心。

身為中華民國太陽光電發電系統商業同業公會理事長的蔡宗融期望政府能聽取公會意見來發展綠電。公會今年就向政府建議：一、設置太陽能板的屋頂及土地租金放入期初設置的成本或列入建置費用必要項目。二、學校興建風雨操場也可同時建置光電。為避免造成環境衝擊擔心砍樹種電或因移樹問題遭環保團體詬病，政府應儘速設立標準作業流程，方便未來3500多所學校的建置。三、確實檢討漁電共生、農電共生所增加的建置成本列入補助考量。

「台灣電力自給率不到2%，如果光電、風電等綠能可以達成政府目標的20%供電量，台灣電力自給率就能提升到20%」，蔡宗融指出，綠電是台灣能源的戰略考量，非金錢價值可以衡量，政府應加強更大力度往前行。