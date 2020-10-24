美告谷歌壟斷 恐殃及蘋果

美國司法部對網搜龍頭谷歌提起反壟斷訴訟，主要是針對企業與谷歌簽署協議，在行動裝置及瀏覽器預設谷歌的搜尋引擎。而這些預設搜尋引擎協議，又以蘋果占最大宗，分析師憂心谷歌的官司恐衝擊蘋果的服務營收，連帶影響股價。

訴訟書指出，谷歌透過在蘋果iPhone和iPad的Safari瀏覽器，預設自家搜尋引擎，囊括了全美36％的搜尋量。去年谷歌的搜尋流量中，出自蘋果裝置的就占了將近一半。

谷歌為攻占蘋果裝置不惜砸重金。司法部援引公開的估計數據指出，谷歌每年支付蘋果80億美元到120億美元，以成為蘋果產品的預設引擎。

蘋果將谷歌支付的費用列為服務業務收入，蘋果2019財年的服務營收462億美元，占整體營收的17.7％。

司法部在訴訟書中說，蘋果的服務業務可說是包山包海。從蘋果的年度申報資料來看，服務營收涵蓋iTunes與蘋果串流服務，但來自蘋果商店分銷App和應用程式內購、AppleCare保固及授權的收入也算在內。

而授權這一部分，包含了谷歌支付蘋果的費用，即所謂的流量獲取成本（TAC）。

假定司法部對谷歌支付款項的估算分毫不差，這筆款項占蘋果服務收入的17％到26％。換言之，攸關蘋果未來的服務業務，有很大一部分要靠單一夥伴谷歌的貢獻。

蘋果授權谷歌業務將承受監管壓力，蘋果商店也因國會聽證會及Epic Games訴訟案面臨煎熬。有鑑於此，投資人恐會對蘋果的服務業務前景重新評估。

現有分析師擔心，谷歌捲入反壟斷訴訟可能拖累蘋果服務業務，獲利能力急轉直下，進而波及蘋果股價表現。

美國銀行分析師莫罕（Wasmi Mohan）本周發布研究報告表示：「任何營收共享（rev share）協議出現變化，最終恐對蘋果服務業務營收獲利造成不利影響，進而導致估值萎縮好幾倍。」