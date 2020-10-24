水利署辦拓銷分享會 提升水利企業國際競爭力

由經濟部水利署指導，商業發展研究院23日再舉辦一場「2020展後市場拓銷分享會」，該分享會邀請到政治大學商學院教授吳安妮分享「作業價值管理（AVM）對管理決策之影響」。經濟部水利署組長郭純伶出席致詞時指出，透過邀請專家分享經營管理，協助台灣水資源相關企業提升國際競爭力。

商發展研究院副院長王建彬介紹吳安妮時指出，吳老師的「作業價值管理（AVM）」系統對企業成本控管相當有助益，尤其，企業部門之間計算部門績效時，常常面臨成本分攤上的困難，吳老師的研究可以解決上述問題。

吳安妮演講中指出，早年讀書時即對商業財務有興趣，也看到很多中小企業在成本控管上遇到很大問題，於是投入成本控管研究，至今已有36年了。她以理論結合實務經驗，從輔導案例中，研發出AVM四大模組整合性制度，協助企業進行作業價值管理，這套系統拿到二項專利。

吳安妮以20年前協助台積電進行產能管理為例，當年她引進國際團隊和國內團隊合作，透過模組針對正常產能、實際產能比較，分析出超用問題，幫助台積電更精準產能管理。她也分析，在製造流程中，有許多隱藏成本不易看見，透過模組系統可以讓企業主管看到不必要或不應該的成本消耗。

吳安妮又以她協助中國信託資金管理案例，當年她幫中國信託研究適不適合投入現金卡的產品發展，她從模組上發現，現金卡這項產品不會讓企業賺到錢，提供給中信參考。她認為「作業價值管理（AVM）」系統透過模組運作，可以自動化產出決策資訊，讓企業決策者在進行決策有更可靠的分析。

這一場研討會除吳安妮老師分享外，也邀請PChome跨境電商服務部經理郭宏琪分享「東南亞電商趨勢」。水利署每年都會跟貿協合作，一起規劃國際水週水展，並舉辦國際論壇、產業媒合會、以及率團至國外參展，今年，受疫情影響，水利署動態調整，改舉辦線上水展，「2020展後市場拓銷分享會」即是國際水週水展後系列活動之一，參展業者出席者皆認為這一系列課程對企業經營與拓銷國際提升競爭力相當有助益。