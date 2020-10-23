永達保經再捐新竹「微型保險」 助弱勢生活保險

新竹縣政府為配合金管會推廣低收入戶微型保險政策，與永達保險經紀人公司、永達社會福利基金會及富邦產物保險股份有限公司共同合作辦理「新竹縣低收入戶微型團體傷害保險」，並舉辦「新竹縣低收入戶微型保險捐贈感謝記者會」，在保險局王麗惠副局長見證下，由新竹縣長楊文科與永達社會福利基金會簽署合作備忘錄，提供縣內列冊低收入戶為期一年，保額新臺幣30萬元之微型團體傷害保險，總計有2,740名縣民受惠。

新竹縣長楊文科表示，許多低收入戶家庭工作及經濟狀況不穩，又從事高風險工作，缺乏職業保險保障，倘若不幸發生意外將陷入更弱勢的困境，經過縣府為低收入戶家庭連結投保低收入戶微型保險後，如果家中成員在一定年齡以上因意外導致失能或身故時，也能獲得意外死亡及失能的保險給付，最高新臺幣30萬元，縣府努力撐起社會安全網的保護傘，為縣內弱勢家庭提供生活保障。

永達保險經紀人響應政府推動微型保險政策，協助擴大社會安全網，2020年捐助一百萬經費執行低收入戶微型保險投保計劃，今年分別贊助台中市政府、新竹縣政府辦理微型保險專案，臺中市大里區2,665人投保，以及新竹縣2,740人投保，合計人數5,405人。永達陳慶鴻總經理表示，低收入戶家庭因為經濟能力受限，無法為家人購置保險，永達捐贈保費，讓符合資格的縣民，有機會享有基本的意外身故及意外失能保障，在面對意外風險時，能有所保障與依靠，度過難關。

記者會當天，也藉由本次活動，在楊縣長的見証下捐贈30萬元予寧園安養院，協助安養院購置照護復健所需設備，包含：趴式移位機、足部按摩機、輪椅垂直律動儀…等，讓200多位失智及慢性精神病患者能獲得妥善的照護服務，永達善盡企業社會責任，成為弱勢族群的堅實後盾。